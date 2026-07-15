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Xem Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz có người lái lên ISS

Hoàng Vân
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Ngày 14/7, Nga đã phóng tên lửa Soyuz-2.1a từ Baikonur ở Kazakhstan lúc 17h48 (giờ Moscow) đưa phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz có người lái lên ISS ngày 14 / 7 / 2026 - Ảnh 1.

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz có người lái lên ISS, ngày 14/7/2026.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 của Nga đã cập bến ISS thành công lúc 20h56 (giờ Moscow). Trên tàu có các phi hành gia người Nga Pyotr Dubrov và Anna Kikina, cùng với phi hành gia của NASA, Anil Menon.

Phi hành đoàn dự kiến sẽ ở trên trạm vũ trụ trong 261 ngày. Chương trình của Nga dành cho các nhà du hành vũ trụ bao gồm 38 thí nghiệm khoa học cũng như hai chuyến đi bộ ngoài không gian.

Danh sách các thí nghiệm bao gồm thử nghiệm một hệ thống kiểm soát khí quyển tự động mới được thiết kế, để phát hiện rò rỉ khí và hỏa hoạn trên ISS nhanh hơn.

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Những hệ thống như vậy cũng có tiềm năng hữu ích trong các chuyến du hành vũ trụ tương lai.

Một thí nghiệm khác liên quan đến robot hình người của Nga có thể đóng vai trò là "hình đại diện" của một phi hành gia.

Theo các báo cáo truyền thông, những robot như vậy có khả năng thay thế con người trong các chuyến đi bộ ngoài không gian và thực hiện một số nhiệm vụ trên ISS.

Phi hành đoàn cũng dự kiến sẽ nghiên cứu sự giải phóng năng lượng mặt trời để dự đoán tốt hơn các vụ bùng phát năng lượng mặt trời và bão từ.

Đây là lần thứ hai cả hai phi hành gia người Nga lên ISS.

Menon bay lên trạm vũ trụ lần đầu tiên. Trước đó, Dubrov đã trải qua 355 ngày trên ISS, thực hiện 4 chuyến đi bộ ngoài không gian và tham gia quay “Vyzov” (Thử thách) - bộ phim điện ảnh dài đầu tiên được quay trong không gian.

Menon của NASA bay lên ISS theo thỏa thuận hợp tác bay chéo giữa Mỹ và Nga.

Thỏa thuận được ký kết năm 2022 cho phép các phi hành gia Nga bay trên tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ và các phi hành gia Mỹ bay trên tàu vũ trụ Soyuz MS của Nga.

Kikina đã từng bay đến ISS trên tàu vũ trụ Endurance của SpaceX vào năm 2022, trở thành phi hành gia Nga đầu tiên làm được điều đó.


Theo RT
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Tags

Nga

Iss

Tàu vũ trụ Soyuz

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