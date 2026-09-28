Xem khách Tây nhặt trứng vịt, trèo cây, dân mạng Việt ôn lại 'tuổi thơ dữ dội'

“Ai hồi nhỏ từng bị mẹ mắng vì trốn học trèo cây hái quả sẽ hiểu cảm giác sung sướng tột độ của mấy khách Tây này", cư dân mạng bình luận về clip "hot" trên TikTok.

Clip khách Tây nhặt trứng vịt, trèo cây hái quả khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @ninhbinhfarmtotable)

Clip đang khiến cộng đồng mạng thích thú được ghi tại Ninh Bình. Hai phụ nữ phương Tây đội nón lá, mang ủng cao su lội trên đám ruộng rau ẩm ướt, vừa đi vừa cúi nhìn dưới mặt đất để tìm kiếm, nhặt từng quả trứng vịt. Sau một hồi nỗ lực, chiếc chậu nhựa lớn đã được lấp đầy bằng những quả trứng và có cả vài chú ốc nhỏ. Nữ du khách nở nụ cười rạng rỡ khoe thành tích trước ống kính.

Tiếp theo là cảnh “lao động” của hai quý ông Tây . Một người hì hục trèo trèo cây hái, người kia theo dõi và hỗ trợ. Vị khách trèo cây cũng đội nón lá và đi ủng, mất khá nhiều sức lực để di chuyển lên phía trên và thành công hái được quả ngọt trong tiếng cười đùa sảng khoái của bạn đồng hành đứng bên dưới.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận. Xem đoàn du khách hòa mình vào nhịp sống làng quê, cư dân mạng bình luận rằng họ đang được trải nghiệm niềm hạnh phúc của trẻ em nông thôn Việt Nam; nhiều ngưới nhớ lại tuổi thơ của mình: “Hồi xưa, mỗi lần ra ruộng nhặt được có trứng vịt là phê như nhặt được kho báu vậy. Hóa ra niềm vui nhỏ bé tuổi thơ giờ đã được xuất khẩu ra quốc tế”.

“Ai hồi nhỏ ở quê từng bị mẹ mắng vì tội trốn học đi trèo cây hái quả sẽ hiểu cái cảm giác sung sướng tột độ của mấy vị khách Tây trong clip. Đúng là tự làm, tự ăn vậy mới ngon”; “ Chào mừng anh Tây đến với thế giới tuổi thơ của trẻ em Việt Nam! Ngày xưa chúng tôi cũng trèo cây hái quả, bắt cá, nhặt trứng vịt, chỉ khác là không có máy ảnh theo chân để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ”...

Khánh Thiện bộc bạch: “Thấy anh Tây vui vẻ nhặt trứng vịt, trèo cây hái quả mà thấy như đang được xem lại tuổi thơ của chính mình. Ngày bé, tôi cũng từng háo hức mỗi khi được ra vườn, thấy quả chín là tìm cách treo lên hái bằng được. Chỉ có điều ngày xưa nghịch ngợm xong về nhà còn bị bố mẹ mắng, còn anh Tây bây giờ lại được mọi người cổ vũ nhiệt tình. Đúng là cùng một niềm vui tuổi thơ nhưng mỗi thời mỗi khác”.

Vũ Quang tâm sự: “Ngày trước, chỉ cần một cái cây có quả là đủ để lũ trẻ vui chơi cả buổi. Giờ khách Tây được trải nghiệm lại những điều ấy, chắc cũng hiểu tại sao chúng tôi ngày bé cứ đến giờ cơm là bố mẹ phải gọi khản cả cổ mới chịu về”.

Dân mạng bảo khách Tây sang Việt Nam giờ thích du lịch “tự túc”, tự hài chuẩn bị nguyên liệu rồi vào bếp nấu ăn.

Xem clip, không ít dân mạng trầm trồ về sự đa dạng, hấp dẫn của du lịch đồng quê Việt Nam, nơi di khách quốc tế có thể hoàn toàn nhập vai làm nông dân từ A đến Z, làm mọi việc từ cày bừa, cuốc đất, trồng rau, chăn trâu đến thu hoạch, nấu ăn.

“Khách Tây sang Việt Nam giờ lạ quá, tự túc từ việc chăn nuôi rồi tới thu hoạch nông sản. Chắc sắp tới các anh chuẩn bị về định cư luôn quá”; “Anh Tây đi về Việt Nam xong là thành nông dân thứ thiệt luôn, từ nay biết thế nào là nỗi khổ đi hái trái cây bị muỗi đốt với kiến cắn”; “Nhìn du khách làm nhớ tới hồi nhỏ ở quê quá, đúng là tuổi thơ dữ dội. Mấy anh cũng gan thiệt, gì cũng dám làm mà không ngần ngại”...

Nhật Minh viết: “Khách Tây sang Việt Nam du lịch, người ta thì đi Hạ Long, Sa Pa, Đà Nẵng, còn các anh chị này lại chọn đi nhặt trứng vịt, trèo cây hái quả. Đúng là mỗi người có một định nghĩa riêng về du lịch. Có khi về nước rồi, anh lại nhớ nhất về những ngày được làm nông dân ở Việt Nam”.

Không ít bình luận nhấn mạnh một nghịch lý thú vị, như Vy Oanh cảm thán: “Ngày xưa ông bà mình trèo cây hái quả, nhặt trứng vịt để kiếm sống. Bây giờ, những việc ấy lại trở thành trải nghiệm du lịch độc đáo khiến khách nước ngoài thích thú. Có khi người Việt bỏ tiền đi nước ngoài trải nghiệm những thứ xa lạ, trong khi khách Tây lại bỏ tiền sang Việt Nam để làm những việc mà người quê mình làm hằng ngày. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Quốc Khánh cũng có cảm nhận tương tự : “Tôi ngày bé trèo cây hái quả bị bố mẹ mắng, giờ khách Tây trèo cây lại được quay phim, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội và nhận cả nghìn lượt yêu thích. Đúng là cùng một hoạt động nhưng khác nhau ở tâm thế. Lâu rồi, không về quê cũng nhớ vườn cây ghê”.

Quang Anh bình luận: “Mình thì ngày nào cũng nhặt trứng, hái quả đến phát chán, còn khách Tây lại hào hứng như vừa khám phá ra một điều kỳ diệu. Chắc lần sau về nước, anh này sẽ kể với bạn bè rằng mình từng có một chuyến du lịch 5 sao, được trải nghiệm nghề nông miễn phí, lại còn có trứng vịt tươi hơn siêu thị”.