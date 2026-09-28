"Nói xấu" hàng xóm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

Vì mẫu thuẫn nhỏ do hiểu lầm, người phụ nữ đã đăng bài có nội dung chửi bới, xúc phạm nhân phẩm hàng xóm. Sau khi được yêu cầu xóa, người phụ nữ vẫn giữ nguyên nội dung trên Facebook.

Theo thông tin từ công an xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, chị P.T.H. (SN 1979, trú xã Đức Cơ) có làm đơn trình báo về việc bị hàng xóm là chị N. (SN 1989) đăng tải nội dung xúc phạm trên mạng xã hội Facebook. Theo trình báo, giữa hai bên chỉ phát sinh mâu thuẫn nhỏ do hiểu nhầm.

Tuy nhiên, chị T đã đăng bài viết có nội dung chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị H. và những người trong gia đình. Mặc dù được yêu cầu xóa bài viết, chị T vẫn giữ nội dung trên Facebook, gây ảnh hưởng đến gia đình chị H. Qua xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng đã xử phạt chị T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, nhiều mâu thuẫn trong đời sống bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ: Hiểu nhầm, bất đồng trong sinh hoạt, tranh chấp, va chạm giữa hàng xóm hoặc những lời nói chưa thống nhất.

Khi nóng giận, một số người lựa chọn đăng bài lên mạng xã hội để bày tỏ bức xúc, chỉ trích hoặc gây sức ép đối với người khác. Có người cho rằng tài khoản cá nhân là “không gian riêng”, muốn viết gì cũng được; thậm chí nghĩ rằng sau khi xóa bài thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, việc đưa những lời lẽ thiếu kiểm soát lên mạng xã hội đã khiến sự việc chuyển sang một vấn đề khác, đó là trách nhiệm trước pháp luật.

Người phụ nữ đăng bài có nội dung chửi bới, xúc phạm nhân phẩm của hàng xóm bị phạt 12,5 triệu đồng. (Ảnh: Công an xã Đức Cơ, Gia Lai)

Theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, các hành vi vi phạm trên môi trường mạng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, những nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác không chỉ gây tổn thương cho người bị hại mà còn có thể khiến chính người đăng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Một bài viết có thể xóa, nhưng dấu vết của nó không dễ biến mất. Nội dung trên mạng có thể được chụp lại, lưu giữ, chia sẻ và phát tán sang nhiều tài khoản, hội nhóm khác.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức tự kiểm soát thông tin và hành vi. Không đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là thông tin liên quan đến danh dự, nhân phẩm, đời tư của người khác.

Không sử dụng mạng xã hội để chửi bới, miệt thị, xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây sức ép đối với người có mâu thuẫn với mình. Không chia sẻ, bình luận tiếp tay cho những nội dung có dấu hiệu xúc phạm, vu khống hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, người dân cần bình tĩnh lựa chọn cách giải quyết phù hợp; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần liên hệ, trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định, không tự biến mạng xã hội thành nơi “phân xử”.