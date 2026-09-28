Tông hai chị em chấn thương nặng rồi bỏ chạy: Tài xế lái xe Mercedes khai gì?

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn T.Th. bị chấn thương sọ não nặng; anh H. bị dập lách, gãy xương sườn, đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một ô tô Mercedes va chạm với xe máy khiến hai người bị thương, rồi lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 21h29 ngày 20/9, anh Nguyễn Đ.H. (SN 2006) điều khiển xe máy biển số 72C1-447.XX chở chị ruột Nguyễn T.Th. (SN 1999) lưu thông trên đường Trương Công Định, hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Thống Nhất mới.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, xe máy của anh H. bị một ô tô chạy từ phía sau va chạm, khiến hai chị em cùng phương tiện ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn T.Th. bị chấn thương sọ não nặng; anh H. bị dập lách, gãy xương sườn, đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vụ tai nạn được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển và chiếc xe ô tô bỏ trốn.

Theo thông tin trên báo Công an TP. HCM, đến sáng ngày 21/9, cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy là xe ô tô có màu sơn trắng, nhãn hiệu Mercedes, mang biển kiểm soát 72A-786.27 đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu. Công an xác định Tuấn là người lái xe ô tô gây tai nạn nên đưa về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tuấn khai nhận khoảng 21h25 ngày 20/9, Tuấn lái ô tô đến nhà hàng tiệc cưới Aroma Center tại đường Hoàng Hoa Thám để đón người quen. Tuấn ra chỗ đậu xe ô tô biển số 72A-786.27 trên đường Bà Huyện Thanh Quan lấy xe, sau đó điều khiển ra đường Lê Hồng Phong, rẽ phải vào đường Trương Công Định.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định thì xe va chạm vào phía sau xe máy do anh H. điều khiển. Khi thấy cả 2 bị té ngã xuống đường, lo sợ trách nhiệm nên Tuấn đã lái xe bỏ trốn.

Tiền phong thông tin thêm, kết quả xác định thương tích của anh H. và chị Th. đủ căn cứ để cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thái Tuấn.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.