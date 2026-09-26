Hai phụ nữ trèo lên vách đá cao hàng chục mét chụp ảnh: Người quay clip tiết lộ điều gì?

Theo dõi đoạn clip ghi lại hành động của hai người phụ nữ, nhiều người không khỏi hoảng sợ vì sự liều lĩnh để có tấm ảnh "check in" của các nhân vật chính.

Tối 26/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đang liều mình trèo lên vách đá cao hàng chục mét để chụp ảnh, check in. Khoảnh khắc này khiến người chứng kiến không khỏi thót tim. Theo nội dung được ghi lại trong clip, một người đứng trên mỏm đá nhô ra giữa vách núi, trong khi người còn lại đứng ở vị trí thấp hơn, cầm điện thoại hướng lên chụp ảnh.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm, bình luận dưới bài đăng. Được biết, người quay đoạn clip nói trên là anh T.V. (43 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu). Chia sẻ lại sự việc trên Tuổi Trẻ, anh V. cho hay vào khoảng 17h30 ngày 26/9, anh đi dạo trên đường Hạ Long.

Khi đến đoạn đối diện công viên Tao Phùng, anh bất ngờ thấy hai phụ nữ trèo ra khu vực vách đá cao hàng chục mét nên dùng điện thoại quay lại. Theo anh T.V., hai người này có thể đã di chuyển lên khu vực đồi Con Heo, sau đó tiếp tục trèo ra vách đá cheo leo để chụp ảnh.

2 người phụ nữ liều mình leo lên vách núi để chụp ảnh. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin thêm về sự việc trên Lao Động, ông Lê Anh Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, đồi Con Heo là điểm đến check-in được nhiều người yêu thích, bởi có thể nhìn tổng thể biển Bãi Sau từ trên cao, check-in cùng vách đá núi thẳng đứng...

Khu vực này từ lâu đã được dựng lan can bảo vệ an toàn, nhưng một số người thường cố vượt qua để chụp ảnh. Trước đây, từng xảy ra vụ việc một du khách trẻ dùng tay không bám vào vách đá leo lên độ cao khoảng 30m, rồi bị té ngã và chấn thương. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đã đặt bổ sung các bảng thông báo cấm leo trèo lên vách đá, di chuyển ra khỏi khu vực an toàn.

Chính quyền địa phương đang xác minh vụ việc, đồng thời cho biết sẽ tăng cường giám sát, ngăn ngừa người dân và du khách thực hiện những hành động nguy hiểm tương tự.



