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Xem khách Tây kéo lưới, dân mạng đùa 'đến Việt Nam là thạo nông lâm ngư nghiệp'

Hoàng Hà/VTC News
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Xem clip du khách Canada cùng ngư dân Đà Nẵng thu lưới kéo lên mẻ cá bạc, dân mạng đùa rằng chỉ cần du lịch Việt Nam là thành thạo bộ kỹ năng nông lâm ngư nghiệp.

Clip du khách Tây giúp ngư dân kéo lưới. (Nguồn: Hậu Dân Dã)

Khoảnh khắc những vị khách nước ngoài hào hứng xắn quần xông xáo xuống đồng gặt lúa hay lao mình xuống sông bắt cá luôn lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Thay cho những chuyến nghỉ dưỡng thong dong hay thưởng lãm cảnh đẹp qua ống kính máy ảnh, ngày càng nhiều du khách Tây sẵn sàng hóa thân thành những nông dân, ngư dân thực thụ.

Clip quay cảnh hai vị khách Canada đứng trên bãi cát kéo lưới bắt cá tại Đà Nẵng vào buổi chiều muộn được đăng tải mới đây nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích trên mạng xã hội TikTok, cùng vô số bình luận dí dỏm. Khuôn mặt của những vị khách phương xa rạng rỡ niềm vui khi gắng sức cùng ngư dân kéo một mẻ lưới đầy cá tươi.

Mỗi người đứng cách nhau khoảng 3m. Dây lưới cuốn quanh người, cả ngư dân lẫn du khách đều từ từ bước lùi chậm rãi, gắng sức kéo lên, nằm trong lưới là mẻ cá bạc lấp lánh. Mọi người nhanh chóng quây lại, cẩn thận gỡ lưới và trút cá vào những chiếc chậu đỏ.

Xem đoạn clip với dòng chi chú “Cảm ơn những người bạn đến từ Canada” này, nhiều người đùa rằng du khách đến Việt Nam vất vả, công việc nặng nhọc nào cũng thử qua.

“Hình như trong hộ chiếu của khách Tây có dòng chữ: ‘Đến Việt Nam để trải nghiệm lao động sản xuất’ thì phải. Hôm qua thấy đi gặt lúa, hôm nay thấy kéo lưới, chắc tuần sau thấy bắt ếch ca đêm luôn quá!”; “Tốn mấy nghìn đô mua vé máy bay sang Việt Nam nghỉ dưỡng, rốt cuộc sang tới nơi làm từ sáng tới chiều tối. Đúng kiểu du lịch chữa lành bằng hoạt động trải nghiệm”; “Mấy bác Tây sang đây chơi vài tuần chắc về nước là thành thạo đủ trọn bộ kỹ năng nông - lâm - ngư nghiệp. Khéo mai mốt về lại nước nhà lại mở mô hình hợp tác xã luôn không chừng”...

Dân mạng xem clip không khỏi thích thú bởi sự đồng lòng, phối hợp giữa du khách và ngư dân. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vy chia sẻ: “Du khách nước ngoài họ không chỉ đến để ngắm cảnh đẹp hay ở khách sạn sang trọng, mà họ thực sự muốn hòa mình vào nhịp sống thường nhật của người dân bản địa. Nhìn khoảnh khắc họ hăng hái ra bãi biển kéo lưới cùng bà con, tôi thấy cực ấm lòng. Một hình ảnh quảng bá du lịch Việt Nam quá đỗi đẹp đẽ và chạm tới cảm xúc!”.

Nhật Minh bình luận dưới bài đăng clip: “ Việc du khách tự tay kéo lưới, tự tay gặt lúa hay tham gia các hoạt động lao động thường nhật giúp họ hiểu và yêu thêm nét đẹp lao động cần cù của người Việt. Các anh Tây cười rạng rỡ giữa nắng gió miền biển mới thấy được người dân của ta hiếu khách tới nhường nào”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng gợi ý các hoạt động cực kỳ thú vị mà du khách có thể thử sức tại Việt Nam. “Các tour cho khách Tây thử làm tiểu thương chợ truyền thống: sáng ra phụ gánh rau, bổ dưa, học cách phân loại hải sản, chiều đến thử đứng quầy bán nước mía, dừa tươi. Tuyệt vời nhất là học được cách phòng chống mặc cả. Đảm bảo trải nghiệm vừa vui, vừa luyện phản xạ ngôn ngữ cực đỉnh!”, Thu Hằng viết.

Kiều Oanh chia sẻ ý tượng độc lạ: “Sao chưa ai nghĩ đến tour trải nghiệm làm shipper cho khách Tây nhỉ? Cho các anh đạp xe xẩm tối đi ship đồ ăn trong các con ngõ ngách ngoằn ngoèo ở Hà Nội hay TP.HCM, học cách nhìn bản đồ và vượt qua các con hẻm siêu nhỏ xong xuôi công việc ngồi uống trà đá, ăn đêm. Vừa kịch tính vừa bổ xung thêm kiếm thức bản địa và thu nhập”.

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Canada

hà nội

Đà Nẵng

ngư dân

khách Tây

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