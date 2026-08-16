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Nam shipper bị hất văng lên không trung sau tai nạn, tài xế chưa báo với hãng taxi

Hương Trà (T/H)
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Sau khi bị hất văng lên không trung khoảng 2m, nam shipper đã có thể tự đứng dậy. Tuy nhiên, sau đó ít phút lại có biểu hiện đau đớn.

Tình huống va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô vào chiều 13/8 ở ngã tư giao giữa đường Phan Đình Giót và Hà Tôn Mục, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn. Theo nội dung camera an ninh, thì thời điểm trên, khi đến giao lộ, xe máy do nam shipper điều khiển và ô tô taxi điện cùng di chuyển với tốc độ khá cao rồi xảy ra va chạm.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm.

Pha va chạm rất mạnh đã khiến nam shipper bị hất văng lên không trung khoảng 2m rồi rơi xuống đường. Sau cú ngã, nam shipper có thể tự đứng dậy trước sự kinh ngạc của người chứng kiến. Thế nhưng, chỉ sau vài phút, nam thanh niên có biểu hiện đau đớn và ngồi bệt xuống đường. Tài xế taxi công nghệ cũng dừng xe, xuống xem xét tình trạng của nạn nhân.

Tiền Phong thông tin, đại diện hãng taxi cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc. Tuy nhiên, tài xế chưa báo cáo với hãng nên đơn vị chưa có thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của nam shipper.

Bên cạnh đó, đại diện Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vụ va chạm trên đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ.

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