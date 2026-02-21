Máy bay trực thăng Ka-52 của quân đội Nga.

Các UAV đã bị bắn hạ chỉ trong hai đợt tấn công, 14 chiếc trong đợt đầu tiên và 11 chiếc trong đợt thứ hai. Đoạn video ghi lại một số vụ đánh chặn đã được đăng tải lên mạng xã hội hôm 19/2.

Trực thăng tấn công đã bắn hạ tất cả các UAV bằng khẩu pháo Shipunov 2A42 30mm bán cứng di động của nó.

Tốc độ bắn thấp nhất của 2A42 là 200 - 300 viên/phút, và có thể đạt tốc độ cao nhất là 550 - 800 viên/phút, với vận tốc đầu nòng 960 mét/giây.

Tầm bắn hiệu quả của khẩu pháo là 2km, nhưng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 4km.

Loại đạn nổ trên không 30mm có ngòi nổ hẹn giờ được sử dụng lần đầu tiên được Tập đoàn nhà nước Rostec giới thiệu tại triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Saudi Arabia hồi đầu tháng 2/2026.

Loại đạn này được thiết kế đặc biệt để bắn hạ UAV. Ngòi nổ được tự động kích hoạt trước khi khai hỏa dựa trên đường bay của mục tiêu và không cần sửa đổi gì đối với súng 2a42.

Máy bay trực thăng có thể bay ở độ cao và tốc độ thấp, điều này khiến chúng rất phù hợp để đánh chặn các mục tiêu trên không nhỏ và chậm như UAV.

Đặc biệt, Ka-52M rất phù hợp với vai trò này vì nó được trang bị radar xung đồng bộ băng tần kép Arbalet-52 và hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử GOES-451M, được cho là có khả năng phát hiện mục tiêu trên không từ phạm vi lên đến 15km.

Ngoài tên lửa 2a42, trực thăng Ka-52 còn có thể được trang bị tên lửa Igla-V, phiên bản phóng từ trên không của hệ thống phòng không vác vai Igla.

Tên lửa này được dẫn hướng bằng tia hồng ngoại. Tầm bắn của hệ thống được báo cáo là 5km.

Khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV trong năm qua, quân đội Nga bắt đầu dựa nhiều hơn vào phi đội trực thăng Ka-52M hùng hậu của mình để đối phó với mối đe dọa này. Cho đến nay, trực thăng này đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong vai trò này.