Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19

Tại chốt kiểm soát ở xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, cán bộ công an Trần Anh Văn (SN 1997, thuộc Công an huyện Phú Thiện) tâm sự: “Chốt chúng tôi có nhiệm vụ lấy lịch trình cá nhân, xịt hoá chất khử khuẩn. Đây là năm đầu tiên tôi có Tết đặc biệt thế này, khi vừa làm nhiệm vụ vừa được người dân gần chốt mang tặng cả chậu mai vàng, bánh chưng. Rồi những nhà hảo tâm đi qua tặng quà, trời nắng người buôn dưa đi qua cho cả quả dưa to. Mọi người ở chốt ai cũng cảm động".