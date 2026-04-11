Xe xăng bất ngờ lên ngôi: Tập đoàn ô tô sở hữu hơn 100 nhà máy toàn cầu tuyên bố dừng làm xe điện, chuyển cả 1 cơ sở sang động cơ truyền thống

Tập đoàn Volkswagen cho biết sẽ ngừng sản xuất xe điện tại nhà máy ở bang Tennessee trong tháng này để chuyển trọng tâm sang chế tạo một mẫu SUV cỡ lớn chạy xăng.

Động thái đưa hãng xe Đức gia nhập nhóm nhiều nhà sản xuất ô tô đang thu hẹp kế hoạch xe điện, sau khi việc Quốc hội Mỹ bãi bỏ các ưu đãi thuế khiến doanh số sụt giảm mạnh. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính sách liên bang đã chuyển hướng rõ rệt sang ủng hộ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Volkswagen cho biết sẽ dừng sản xuất mẫu SUV điện ID.4 tại nhà máy ở Chattanooga, đồng thời tập trung sản xuất phiên bản mới của dòng Atlas chạy xăng. Những công nhân đang lắp ráp ID.4 sẽ được bố trí công việc khác trong nhà máy; một số sẽ được đề nghị nghỉ hưu sớm.

“Nhà máy Chattanooga đã và sẽ tiếp tục là trụ cột trong chiến lược của Volkswagen tại Mỹ,” ông Kjell Gruner, Tổng giám đốc Volkswagen Group of America, cho biết.

Các hãng xe lớn như General Motors, Ford Motor, Stellantis và Honda cũng đang làm chậm kế hoạch xe điện, bao gồm trì hoãn ra mắt các mẫu mới do doanh số không đạt kỳ vọng.

Volkswagen chỉ bán được khoảng 250 chiếc ID.4 tại Mỹ trong ba tháng cuối năm 2025, sau khi ưu đãi thuế hết hiệu lực, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu cho thấy thị trường xe điện có thể phục hồi, khi giá xăng tăng mạnh do xung đột tại Iran. Theo trang mua bán xe trực tuyến Cars.com, lượng tìm kiếm xe điện mới và đã qua sử dụng đã tăng 25% trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3.

Không phải tất cả các hãng xe đều “quay lưng” với xe điện. Toyota dự kiến tăng số mẫu xe điện tại Mỹ từ 1 lên 4. Hyundai cũng khẳng định tiếp tục cam kết sản xuất xe điện tại Mỹ, đồng thời cho biết doanh số mẫu Ioniq 5 - dòng xe điện bán chạy nhất của hãng - đã tăng 13% trong tháng 3.

Volkswagen cho biết sẽ giới thiệu một phiên bản mới của ID.4 tại Mỹ, nhưng chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như chưa xác nhận liệu mẫu xe này (hoặc một mẫu xe điện khác) có tiếp tục được sản xuất tại Chattanooga hay không. Hãng khẳng định lượng xe ID.4 đã sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu ít nhất đến năm 2027.

Ngoài ra, Volkswagen cũng bán mẫu minivan điện ID.Buzz tại Mỹ, nhưng xe này được sản xuất tại Đức. Các thương hiệu hạng sang của tập đoàn như Audi và Porsche cũng đang phân phối nhiều mẫu xe điện nhập khẩu tại thị trường Mỹ.

Dù đối mặt với nhiều thách thức như chi phí chuyển đổi cao, cạnh tranh từ Tesla và các hãng xe Trung Quốc, Volkswagen vẫn giữ vị thế là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chiến lược linh hoạt giữa xe điện, xe hybrid và xe động cơ đốt trong cũng giúp hãng duy trì sự cân bằng trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động. Được biết, Volkswagen hiện hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sở hữu hơn 100 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới.

Theo: The NY Times