Xe VinFast VF6, VF7 chịu va chạm mạnh: Thân vỏ biến dạng ra sao, người trong xe an toàn thế nào?

VinFast VF6, VF7 chịu va chạm thế nào và khả năng bảo vệ người ngồi được kiểm chứng

VinFast vừa công bố kết quả các bài đánh giá va chạm của hai mẫu SUV điện VF6 và VF7, cho thấy thân xe biến dạng trong thử nghiệm nhưng vẫn đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ chương trình Bharat NCAP của Ấn Độ, phản ánh định hướng chú trọng kỹ thuật từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Theo báo cáo, VF6 ghi nhận 27,13/32 điểm bảo vệ người lớn và 44,41/49 điểm bảo vệ trẻ em. Cấu trúc thân xe ổn định, bảo vệ vùng đầu và cổ hành khách ở mức an toàn cho phép, dù khả năng bảo vệ vùng ngực và xương chày được đánh giá ở mức trung bình. VF6 cũng trang bị các hệ thống an toàn chủ động như cân bằng điện tử, cảnh báo thắt dây và túi khí đầy đủ.

Trong khi đó, VF7 đạt 28,54/32 điểm bảo vệ người lớn và 45,25/49 điểm bảo vệ trẻ em, với kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng bảo vệ đầu, thân trên và vùng hông ở mức tốt, các chỉ số va chạm đều nằm dưới ngưỡng tiêu chuẩn.

Kết quả này, được minh hoạ qua video thử nghiệm, khẳng định tính an toàn và cấu trúc chịu lực của hai mẫu SUV điện VF6 và VF7, góp phần củng cố niềm tin cho khách hàng tại thị trường cạnh tranh cao như Ấn Độ.

Không chỉ rẻ, xe điện Trung Quốc bước vào cuộc đua công nghệ thông minh

Thị trường xe điện Trung Quốc đang chuyển hướng mạnh sang công nghệ thông minh để duy trì tăng trưởng sau khi chính sách ưu đãi giảm dần và thị trường nội địa ngày càng bão hòa. Theo Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA), doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) năm 2025 đạt 15,3 triệu chiếc, đưa tỷ lệ thâm nhập lên 54%, nhưng mức tăng trưởng nóng trước đây đang chững lại.

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng sản xuất tập trung đưa hệ thống hỗ trợ lái xe và tính năng ADAS từ phân khúc cao cấp xuống xe phổ thông, với tỷ lệ trang bị cấp L2 trở lên trên NEV đạt 87%. Các thương hiệu Trung Quốc như BYD tận dụng thế mạnh chuỗi công nghiệp để cung cấp xe có tầm hoạt động lớn, chức năng thông minh tiên tiến và an toàn cao ở mức giá cạnh tranh.

Công nghệ cao hơn như hỗ trợ lái hành trình đô thị, hệ thống định vị nâng cao cũng đang được mở rộng sang các mẫu tầm trung, với Huawei và BYD là những đơn vị tiên phong trong việc phổ cập này. Động thái này cho thấy Trung Quốc không còn chỉ cạnh tranh bằng giá, mà đặt trọng tâm vào giá trị công nghệ và trải nghiệm người dùng để tạo lợi thế trong cuộc đua toàn cầu.

Volvo EX60 ra mắt: Xe điện đầu tiên tích hợp Google Gemini, chạy 810 km/sạc

Ngày 21/1/2026, Volvo giới thiệu mẫu SUV điện EX60, được xem là chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được thiết kế xoay quanh trí tuệ nhân tạo Google Gemini thay vì chỉ như tính năng phụ thông thường. Xe có thiết kế khí động học hiện đại với đèn “Búa Thor” tinh chỉnh và ngoại hình năng động hơn so với XC60 chạy xăng.

Google Gemini hoạt động như “bộ não trung tâm”, cho phép người lái tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và kết nối sâu với hệ sinh thái Google như Gmail, Lịch để điều hướng và quản lý công việc ngay trong xe. Volvo sử dụng phần cứng mạnh gồm chip NVIDIA DRIVE AGX Orin và Qualcomm Snapdragon, đảm bảo xử lý AI thời gian thực.

EX60 phát triển trên nền tảng SPA3 800V mới, đạt phạm vi hoạt động tối đa 810 km (WLTP) với bản cao cấp P12 AWD (670 mã lực), trong khi P6 và P10 có tầm hoạt động thấp hơn. Xe hỗ trợ sạc nhanh 400 kW, nạp thêm khoảng 340 km trong 10 phút, trang bị cổng NACS truy cập mạng Supercharger của Tesla.

Ngoài ra, EX60 có công nghệ V2H/V2L, màn hình OLED 15 inch và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins, mở đơn đặt hàng tại châu Âu và dự kiến giao xe tại Mỹ vào mùa hè 2026.

(Tổng hợp)