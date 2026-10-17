Xe Trung Quốc mới 'ồ ạt' ra mắt tại Việt Nam

Nối tiếp xu hướng của 9 tháng đầu năm, tháng 10 tiếp tục chứng kiến các hãng Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua loạt sản phẩm ô tô mới, bao gồm cả xe điện và hybrid.

Sau 9 tháng đầu của năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các thương hiệu xe hơi đến từ Trung Quốc. Với khoảng 13 mẫu xe và phiên bản mới được giới thiệu, chiếm gần 1/3 tổng số ô tô mới trình làng, trải rộng các phân khúc từ phổ thông đến cao cấp, đa dạng về kiểu dáng lẫn hệ truyền động từ hybrid, PHEV cho tới thuần điện.

Xu hướng này nối dài sang quý cuối của năm 2026. Ngày 16/10, TMT Motors giới thiệu đồng loạt 4 mẫu xe điện mới gồm Wuling Macaron, Bingo 2026 cùng MPV Grango và Darion.

Trong số này, Wuling Macaron là xe điện đô thị 5 cửa thay thế mẫu Mini EV 3 cửa từng bán tại Việt Nam. Xe có giá niêm yết 279 triệu đồng cho bản đi 205 km/lần sạc và 339 triệu đồng cho bản 300 km/lần sạc. Người dùng đặt xe đợt đầu được giảm 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Wuling Bingo nằm ở nhóm xe điện có kích thước lớn hơn Macaron. Mẫu xe này được giới thiệu với 3 phiên bản, gồm Base giá 409 triệu đồng, Plus giá 469 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng. Trong đó, hai bản Base và Plus có phạm vi di chuyển công bố 333 km/lần sạc, còn bản Max đạt 410 km/lần sạc.

Mức giá khởi điểm chính thức của bản Base được công bố cao hơn 10 triệu so với con số 399 triệu đồng được tư vấn bán hàng tiết lộ hồi đầu năm, còn hai phiên bản còn lại giữ nguyên. Mẫu Bingo 2026 cũng dược ưu đãi sớm giảm 12 triệu đồng cho bản Base và 40 triệu đồng cho bản Plus và Max.

Hai mẫu còn lại đều là MPV. Trong đó Wuling Grango có kích thước gần với nhóm MPV cỡ nhỏ phổ biến như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz. Xe có cấu hình 7 chỗ dạng 2-2-3, ngoại thất và trang bị thực dụng hướng tới đến nhóm khách kinh doanh vận tải hành khách.

Mẫu MPV điện 7 chỗ này được phân phối trước với một phiên bản có tầm vận hành khoảng 300 km/lần sạc. Giá niêm yết 519 triệu đồng, được giảm xuống còn 487 triệu đồng cho khách hàng tiên phong, con số thấp hơn phần lớn MPV máy xăng cùng phân khúc.

Cuối cùng và đáng chú ý nhất là mẫu MPV cỡ trung Darion. Xe có chiều dài 4,92 mét và trục cơ sở 2,91 mét. Điểm nổi bật trong thiết kế là cửa trượt ở hai bên thân xe giúp ra vào thuận tiện hơn.

Darion cũng có cấu hình 7 chỗ, ghế độc lập ở hàng hai, có cửa gió cho hai hàng ghế sau, tích hợp bộ gắn ghế trẻ em ISOFIX. Theo TMT Motors, mẫu MPV này hướng tới nhu cầu phục vụ khách hàng gia đình nhiều thành viên.

Cửa trượt điện và ghế thương gia trên MPV Darion.

Wuling Darion bán ra với 2 phiên bản phạm vi hoạt động là Eco 450 km và Darion Luxury 500 km. Giá niêm yết lần lượt là 769 triệu và 839 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi tiên phong xuống còn lần lượt 750 triệu và 820 triệu đồng.

Cả 4 mẫu xe mới của Wuling đều được tặng kèm trụ sạc tại gia 7 kW trong tháng 10. Cổng sạc là loại chuẩn CCS2 phổ biến tại nước ta, giúp tăng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc công cộng.

Bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, phía TMT Motors cho biết đang tiếp tục phát triển hệ thống trạm sạc xe điện. Mục tiêu của đơn vị này là phủ sóng 30.000 trụ sạc trên toàn quốc vào năm 2030.

Cùng ngày 16/10, một thương hiệu ô tô Trung Quốc khác là MG ra mắt 2 mẫu xe mới gồm GT và ZS hybrid. Mẫu sedan MG GT có giá từ 512-586 triệu đồng trong khi SUV MG ZS hybrid có giá khởi điểm từ 668 triệu đồng.

MG ZS mới gia nhập phân khúc SUV hybrid cỡ B.

Như vậy, trong tháng đầu của quý IV, thị trường Việt đã đón nhận thêm 4 mẫu xe Trung Quốc. Từ giờ tới cuối năm, lượng xe Trung Quốc mới tại Việt Nam sẽ còn dày hơn khi nhiều thương hiệu khác cũng đang rục rịch gia nhập thị trường như Zeekr, Li Auto, Changan, DFSK, Forthing, Deepal và iCaur.