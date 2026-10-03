Xe trinh sát bọc thép Jaguar R3 tối tân sẽ thay thế xe tăng bánh lốp AMX-10RC

Quân đội Pháp đã nhận được những chiếc xe trinh sát bọc thép Jaguar R3 đầu tiên, chúng sẽ thay thế cho xe tăng bánh lốp AMX-10RC.

Tập đoàn KNDS cho biết, Quân đội Pháp đã nhận được tổng cộng 25 xe Jaguar R3 hoặc Jaguar R2 được nâng cấp lên tiêu chuẩn R3. Việc cung cấp số phương tiện mới và hiện đại hóa những chiếc hiện có lên tiêu chuẩn mới nhất sẽ tiếp tục cho đến hết năm 2026.

Tại Pháp, xe thiết giáp trinh sát Jaguar R3 đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, và tới ngày 20/7/2026, Bộ Quốc phòng Pháp chính thức cho phép sử dụng nó trong chiến đấu.

Quân đội Pháp đã tiến hành 18 cuộc thử nghiệm tại thao trường chính của mình ở Bourges và 49 bài kiểm tra khác ở Angers, ghi nhận kết quả đúng như kỳ vọng.

Xe trinh sát bọc thép Jaguar R3 của Quân đội Pháp.

Jaguar R3 kết hợp đầy đủ các khả năng kỹ thuật và vận hành từng được kỳ vọng cho loại thiết giáp 6x6 nặng 25 tấn này, dự kiến nó sẽ thay thế xe tăng bánh lốp AMX-10RC trong nhiệm vụ trinh sát và cận chiến.

Tháp pháo T40 số hóa của chiếc Jaguar, được thiết kế và sản xuất bởi KNDS, kết hợp pháo 40mm tốc độ cao và tên lửa chống tăng Akeron MP.

Trong đó tên lửa Akeron MP cho phép bắn trúng mục tiêu ở cả cự ly gần và xa - lên đến 4.000 mét.

Việc mở rộng sức mạnh chiến đấu, được cung cấp bởi thế hệ cảm biến và vũ khí mới, cùng với khả năng chuyển hướng tên lửa sang mục tiêu khác trong khi đang bay, đây là một bước tiến công nghệ đáp ứng nhu cầu hiện tại của Lực lượng vũ trang Pháp.

Giao diện tương tác giữa người điều khiển và máy móc cũng đã được cải tiến hướng tới một môi trường kỹ thuật số hoàn chỉnh hơn.

Điều này cho phép kết hợp và hiển thị thông tin từ các cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và các tổ hợp khí tài khác trên xe theo định dạng trực quan hơn, từ đó giúp kíp lái đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tháng 9/2020, Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt mua 42 xe bọc thép Jaguar. Tổng cộng, Quân đội Pháp dự kiến sẽ nhận được 300 chiếc Jaguar vào năm 2030.