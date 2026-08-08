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Xe Toyota bền đến đâu: Chiếc Land Cruiser này vừa cán mốc 99 vạn km vẫn dùng động cơ, hộp số nguyên bản

Đức Nam
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Chiếc xe chỉ còn cách đúng 1 km để cán mốc 1 triệu km lưu hành.

Xe Toyota bền đến đâu: Chiếc Land Cruiser này vừa cán mốc 99 vạn km vẫn dùng động cơ, hộp số nguyên bản - Ảnh 1.

Xe bán tải và SUV của Toyota nổi tiếng về độ tin cậy và nhiều chủ sở hữu dường như quyết tâm kiểm tra xem cuối cùng nó mang lại kết quả như thế nào. Ví dụ như một chiếc Land Cruiser 200 Series Sahara đời 2009 một chủ đã đi được gần 1 triệu km – quãng đường tương đương một chuyến đi khứ hồi lên mặt trăng mà vẫn sử dụng hệ truyền động theo xe từ khi ra đời.

Chiếc SUV 4WD được mua mới vào tháng 4/2010 bởi Gary Driscoll, tại Victoria, Australia. Trong suốt 16 năm qua, Driscoll đã đi trung bình hơn 180 km (112 dặm) mỗi ngày khi làm việc trên những con đường nhỏ và đường cao tốc ở vùng nông thôn, gắn bó với chiếc Land Cruiser cho đến khi ông quyết định dừng nó ở đúng 999.999 km (621.370 dặm), chỉ kém một km khi đồng hồ đo đường vượt quá bảy chữ số.

Theo ABC News, Toyota chưa thể xác nhận liệu dòng 200 Series cụ thể này có giữ kỷ lục là chiếc Land Cruiser có quãng đường đi được nhiều nhất ở Úc hay không. Công ty cho biết một số xe của khách hàng củamình cũng đã vượt mốc một triệu km trong những năm qua.

Điều đáng chú ý của câu chuyện này là Land Cruiser vẫn đang chạy trên động cơ và hộp số nguyên bản do nhà sản xuất lắp đặt. Động cơ diesel tăng áp kép V8 4,5 lít tạo ra công suất 261 mã lực (195 kW / 265 PS) và mô-men xoắn 650 Nm (479 lb-ft), kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4WD toàn thời gian.

Động cơ diesel của Toyota thường được biết đến với độ bền, mặc dù các phiên bản đầu tiên của loại động cơ đặc biệt này có một số vấn đề. Những chuyến đi đường dài ổn định và dịch vụ có kỷ luật đã được chứng minh là công thức cho sự trường tồn. Chiếc xe này có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ gồm 100 tem của đại lý, được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 10.000 km (6.214 dặm).

Xe Toyota bền đến đâu: Chiếc Land Cruiser này vừa cán mốc 99 vạn km vẫn dùng động cơ, hộp số nguyên bản - Ảnh 2.
Xe Toyota bền đến đâu: Chiếc Land Cruiser này vừa cán mốc 99 vạn km vẫn dùng động cơ, hộp số nguyên bản - Ảnh 3.

Chiếc SUV chính thức kết thúc vòng đời hoạt động vào tháng 11/2025. Sau khi đi được chính xác 999.999 km (621.370 dặm), Driscoll đã dừng sử dụng và giao chìa khóa cho đội ngũ tại Horsham Toyota, nơi nó được trưng bày như một bằng chứng về độ bền của Land Cruiser.

Giờ đây, chiếc SUV đang được bán đấu giá và chủ sở hữu tiếp theo sẽ nhận được vinh dự lái nó vượt qua mốc 1.000.000 km.

Chiếc SUV trông vẫn ở tình trạng tốt và được trang bị thanh chống và đèn LED phụ. Chủ sở hữu hy vọng nó sẽ có giá từ 20.000-30.000 đô la Úc (14.100-21.100 đô la Mỹ), nhắm đến những người đam mê và sưu tập Toyota.

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Toyota

Land Cruiser

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