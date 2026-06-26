Xe tay ga hybrid 150cc trang bị tận răng giá hơn 40 triệu đồng khiến Honda Vision và Lead phải dè chừng

Mẫu xe tay ga Dayang VRS150 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc với động cơ hybrid, bình xăng 10 lít và loạt công nghệ an toàn cao cấp đang tạo nên áp lực khủng khiếp cho các dòng xe đô thị truyền thống.

Thị trường xe máy đô thị phân khúc giá rẻ từ trước đến nay vốn là sân chơi riêng của các dòng xe 125cc. Người tiêu dùng khi xuống tiền cho một chiếc xe tầm giá trên dưới 40 triệu đồng thường phải chấp nhận những lựa chọn mang tính đánh đổi: hoặc chọn sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của những cái tên quốc dân như Honda Vision nhưng nghèo nàn về trang bị, hoặc phải cố thêm một khoản ngân sách khá lớn để chạm tay vào phân khúc 150cc.

Tuy nhiên, cục diện này đang đứng trước một bước ngoặt có thể thay đổi những điều đó. Sự xuất hiện mới đây của Dayang VRS150 tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 11.580 nhân dân tệ (tương đương khoảng 44,7 triệu đồng) đang tạo nên một cuộc đại địa chấn, tái định nghĩa lại khái niệm "xe giá rẻ nhưng cấu hình cao" tại quốc gia này.

Dayang ra mắt mẫu xe tay ga VRS150 phiên bản hybrid vào ngày 18 tháng 6 năm 2026 với mức giá cực kỳ cạnh tranh: phiên bản tiêu chuẩn giá 11.580 nhân dân tệ và phiên bản Pro giá 12.580 nhân dân tệ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu xe tay ga này chính là khối động cơ xi-đơn bốn van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12.1kW và mô-men xoắn cực đại 14.6N·m. Đây là những thông số kỹ thuật không hề lép vế khi đặt cạnh các đối thủ sừng sỏ cùng dung tích xi-lanh.

Bên cạnh đó, sức mạnh của xe còn được tối ưu hóa nhờ sự xuất hiện của hệ thống công nghệ hybrid mang tên Vi-Core 4.0. Hệ thống này cho phép mô-tơ điện can thiệp và hỗ trợ lực kéo trong khoảng 12 giây đầu tiên kể từ khi người lái vặn ga khởi hành.

Đối với môi trường giao thông đô thị đông đúc - nơi người điều khiển phương tiện phải liên tục dừng chờ đèn đỏ và tăng tốc, sự bổ trợ của mô-tơ điện giúp chiếc xe vận hành mượt mà, nhạy bén và tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể.

Xe sở hữu khối động cơ 149cc, bốn van, làm mát bằng chất lỏng (công suất 12.1kW, mô-men xoắn 14.6N·m), tích hợp hệ thống hybrid Vi-Core 4.0 hỗ trợ trợ lực mô-tơ điện trong 12 giây khi khởi hành.

Một điểm cộng lớn khác giúp Dayang VRS150 giải quyết triệt để nỗi lo hết xăng của người dùng đường trường là bình xăng dung tích lên tới 10 lít. Theo công bố, sự kết hợp giữa động cơ tối ưu và bình xăng lớn mang lại phạm vi di chuyển liên tục lên tới 400 km cho mỗi lần đổ đầy.

Không dừng lại ở sức mạnh động cơ, mẫu xe này còn thiết lập một tiêu chuẩn an toàn hoàn toàn mới trong tầm giá khi trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh trước sau cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cho tất cả các phiên bản.

Việc đưa những công nghệ điện tử an toàn cao cấp vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn hoặc xe ga cao cấp xuống một mẫu xe bình dân là một bước đi đầy táo bạo của nhà sản xuất. Điều này mang lại sự bảo vệ tối đa cho người lái khi di chuyển trên các bề mặt đường trơn trượt vào ngày mưa hoặc trong các tình huống phanh khẩn cấp.

Xe giữ thiết kế sàn để chân phẳng dài 280 mm thực dụng, đi kèm đồng hồ TFT 5 inch, đèn LED toàn xe, ngắt động cơ tạm thời. Phiên bản Pro đắt hơn 1.000 nhân dân tệ được bổ sung các tính năng cao cấp như hệ thống T-BOX, sưởi tay lái, cảm biến áp suất lốp và mở khóa qua NFC/Bluetooth.

Về mặt tiện ích, xe sở hữu sàn để chân phẳng với chiều dài lên tới 280 mm, mang lại không gian để đồ cực kỳ rộng rãi và thoải mái cho nhu cầu mua sắm, chở hàng của cư dân đô thị. Danh sách trang bị tiêu chuẩn trên xe cũng dài dằng dặc với màn hình hiển thị TFT kích thước 5 inch, hệ thống khóa thông minh không cần chìa vật lý, toàn bộ đèn chiếu sáng công nghệ LED và tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe.

Nhà sản xuất cung cấp hai lựa chọn phiên bản với mức chênh lệch giá 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.5 triệu đồng). Trong khi bản tiêu chuẩn đã quá đầy đủ, phiên bản Pro cao cấp hơn sẽ hướng tới những khách hàng đam mê công nghệ khi được bổ sung hệ thống kết nối xe thông minh T-BOX hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ xa, cảm biến cảnh báo áp suất lốp, sưởi ấm tay lái và tính năng mở khóa xe hiện đại qua kết nối NFC hoặc Bluetooth trên điện thoại thông minh.

Cả hai phiên bản đều sở hữu các trang bị an toàn cao cấp nhất hiện nay là hệ thống phanh chống bó cứng ABS hai kênh trước sau và kiểm soát lực kéo TCS.

Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam theo dạng tư nhân, Dayang VRS150 chắc chắn sẽ là một bài toán hóc búa cho các đại lý kinh doanh xe máy. Dù sở hữu lợi thế tuyệt đối về mặt công nghệ, trang bị an toàn lẫn giá thành để cạnh tranh sòng phẳng với Honda Lead hay thậm chí là tiệm cận các dòng xe thể thao như Honda Air Blade 160, mẫu xe này vẫn phải đối mặt với rào cản rất lớn về mặt nhận diện thương hiệu.

Tâm lý chuộng xe Nhật vốn đã rễ sâu bám chặt vào tiềm thức của người tiêu dùng Việt Nam sẽ là thách thức lớn nhất mà tân binh này cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối linh kiện, chế độ bảo hành và độ bền bỉ lâu dài của hệ thống hybrid qua thời gian vẫn là những dấu hỏi lớn cần có câu trả lời thực tế từ thị trường.

Tham khảo: Moto Fine