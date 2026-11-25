Trong điều kiện nào thì xe tăng Oplot-T của Ukraine chứng tỏ độ tin cậy cao hơn so với đối thủ là xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất?

Xe tăng Oplot-T của Thái Lan.

Xương sống của lực lượng xe tăng trong quân đội Thái Lan gồm 49 xe tăng Oplot-T do Ukraine sản xuất và 62 xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Tổng cộng, những chiếc xe này chiếm hơn 1/4 tổng số 392 xe tăng chiến đấu chủ lực của Thái Lan.

Hơn nữa, tại Thái Lan, Oplot-T và VT-4 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, do đó việc so sánh các đặc điểm, khả năng và hiệu suất hoạt động của chúng trở nên đặc biệt quan trọng.

Theo Defense Express, kinh nghiệm của Thái Lan trong các cuộc xung đột với Campuchia năm 2025 và 2026 cung cấp những hiểu biết quý giá về độ tin cậy của xe tăng Oplot-T do Ukraine sản xuất so với xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Vậy điều gì giải thích sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất của chúng, và những bài học quan trọng nào có thể rút ra từ kinh nghiệm này?

Do thiếu thông tin công khai và bằng chứng hình ảnh ghi lại việc sử dụng xe tăng Oplot-T và VT-4 trong các cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, phân tích này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và đánh giá trực tiếp của quân đội Thái Lan.

Những báo cáo đầu tiên về việc quân đội Thái Lan sử dụng xe tăng Oplot-T trong chiến đấu xuất hiện vào tháng 7/2025, trong các cuộc đụng độ biên giới ban đầu với Campuchia.

Bên cạnh xe tăng Oplot-T, quân đội Thái Lan cũng sử dụng xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Ngay từ tháng 12/2025, bức ảnh đầu tiên xuất hiện cho thấy nòng pháo chính bị vỡ trên một trong những chiếc xe này.

Theo báo cáo, nòng pháo của VT-4 có tuổi thọ khoảng 200 viên đạn, so với ít nhất 500 viên đạn của Oplot-M của Ukraine.

Tháng 1/2026, quân đội Thái Lan bắt đầu báo cáo về các sự cố kỹ thuật lặp đi lặp lại với xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất, bao gồm trục trặc ở thiết bị điện tử và hệ thống động cơ trong cả các cuộc tập trận và các hoạt động chiến đấu trong xung đột với Campuchia.

Trong bối cảnh đó, xe tăng Oplot-T của Ukraine bắt đầu nổi lên như loại xe tăng đáng tin cậy hơn trong biên chế của Thái Lan, vượt trội hơn so với đối thủ VT-4 của Trung Quốc trong điều kiện chiến đấu.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là VT-4 được cho là kém tin cậy hơn cả xe tăng M48 Patton của Mỹ đã có tuổi đời hàng chục năm, mà quân đội Thái Lan đang sử dụng hơn 100 chiếc.

Tờ Defense Express nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nêu bật những lợi thế cạnh tranh của các loại vũ khí do Ukraine sản xuất, bao gồm cả xe tăng ngay cả khi sự thống trị ngày càng tăng của máy bay không người lái trên chiến trường đã khiến một số người đặt câu hỏi về tính phù hợp của các phương tiện bọc thép truyền thống.

Hơn nữa, lịch sử sản xuất của Oplot-T làm nổi bật một thực tế quan trọng: Trong nửa cuối thập niên 2010, Ukraine là một trong số rất ít các quốc gia châu Âu vẫn tự sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực, trong khi Đức và một số quốc gia lớn khác ở châu Âu đã gần như từ bỏ việc sản xuất xe tăng trong nước.