Xe tăng thế hệ mới có ‘mắt thần’ tấn công như tiêm kích

PLA chuyển từ chiến thuật đội hình tăng nặng truyền thống sang chiến đấu tầm xa, dựa trên cảm biến và kết nối mạng.

Quân đội Trung ương Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang chuyển lực lượng bộ binh khỏi lối đánh tăng cự ly gần truyền thống sang hình thức tác chiến tầm xa, ngoài tầm quan sát trực tiếp, nhờ thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực mới, theo bài viết trên PLA Daily.

Chuyển đổi chiến trường với cảm biến và mạng lưới

Bài báo trang nhất mang tựa đề “Lực lượng bộ binh đẩy nhanh chuyển đổi chiến trường, tái định hình chiều kích chiến đấu bằng công nghệ” dẫn lời Chỉ huy xe tăng Sun Yongming thuộc một lữ đoàn không nêu tên, cho biết việc đưa vào biên chế xe tăng thế hệ mới đã thay đổi cơ bản cách thức tác chiến của lực lượng thiết giáp.

“Với việc biên chế xe tăng thế hệ mới, hoạt động thiết giáp đã tiến hóa từ những trận hỗn chiến cự ly gần sang các trận đánh ngoài tầm nhìn,” Chỉ huy Sun nói sau một cuộc diễn tập cấp tiểu đoàn hợp thành.

“Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi, lực lượng thiết giáp, một ngày nào đó sẽ sử dụng cảm biến quang học, hồng ngoại và radar để cảm nhận chiến trường ở cự ly xa với nhận thức toàn vòng.” PLA Daily dẫn lời ông Sun Yongming.

Bài viết cho biết mẫu xe tăng mới mang tên chính thức Type 100 đã xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ngày 3/9, cùng với phiên bản hỗ trợ của nó.

Thông tin từ sự kiện nêu rằng các phương tiện này có “trí tuệ cao và khả năng phối hợp mạnh”, giúp chúng cơ động nhanh, chiếm vị trí chiến lược và xuyên phá hàng phòng thủ mạnh.

Các chuyên gia nhận định Type 100 đánh dấu “cuộc cách mạng năng lực” trong tác chiến mặt đất của Trung Quốc.

Tác chiến liên hợp thông tin hóa

Theo PLA Daily, cuộc diễn tập trên thao trường cũng tích hợp Không lực Lục quân (Army Aviation Force) với các trực thăng, hệ thống phóng rocket mới, đơn vị tác chiến điện tử và máy bay trinh sát không người lái, tất cả đồng bộ hoạt động như một lực lượng liên hợp thông tin hóa.

“Việc xuất hiện Type 100 đánh dấu một bước chuyển mang tính khai sinh kỷ nguyên trong năng lực thiết giáp của PLA,” ông Wang Yunfei, nhà phân tích quân sự tại Bắc Kinh, nói với Global Times.

Ông cho biết xe tăng thế hệ mới giờ đóng vai trò như các nút trong một mạng chiến đấu rộng hơn, chia sẻ dữ liệu và phối hợp với lực lượng khác.

Khả năng “như tiêm kích” cho lực lượng bộ binh

Bài báo nhấn mạnh rằng, khác với xe tăng đời trước chỉ dựa vào giao tranh cự ly ngắn, Type 100 giờ có thể chỉ đạo nhiệm vụ bắn tầm xa bằng cách kết nối với các hệ thống phóng rocket và UAV

Xe tăng được trang bị radar, công cụ tác chiến điện tử và hệ thống thông tin tiên tiến, cho phép nó nhận diện và nhắm bắn mục tiêu ở cự ly xa, ngoài tầm quan sát trực tiếp — năng lực thường thấy ở các cuộc không kích và hải quân.

Một chỉ huy tiểu đoàn hợp thành, chỉ được nêu họ Yuan, mô tả khả năng chỉ huy không chỉ lực lượng của mình mà còn kêu gọi hỗ trợ thời gian thực từ các binh chủng khác:

“Mô hình tác chiến đương đại đã vượt ra ngoài giới hạn của chiến tranh đất liền truyền thống,” Chỉ huy họ Yuan nói - “Nó dấu ấn cho năng lực tác chiến liên hợp tích hợp của PLA.”

Bài viết cũng nêu thách thức lịch sử đối với lực lượng bộ binh là thu nhỏ các hệ thống cảm biến và radar mạnh vào những nền tảng nhỏ, giới hạn công suất như xe tăng.

Theo các nhà phân tích, những tiến bộ thu nhỏ hóa radar, tác chiến điện tử và công nghệ chỉ huy mạng gần đây đã giúp vượt qua trở ngại này, đưa Trung Quốc vào nhóm ít quốc gia sở hữu năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn thực thụ cho lực lượng mặt đất.