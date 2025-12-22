HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe tăng T-84 đã 'chết' mà chưa từng tham gia chiến đấu?

Bạch Dương |

Sự thật đáng ngại nhất trong lịch sử phát triển xe tăng hiện đại toàn cầu là chiếc T-84 Oplot, được thổi phồng bởi báo chí Ukraine.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 1.

T-84 Oplot dường như đã thất bại mà chưa từng bắn một phát đạn nào trong chiến đấu thực tế. Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có 5 chiếc xe tăng loại này, nhưng chúng gần như biến mất khỏi chiến trường.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 2.

Mặc dù trước đây Kyiv thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh một chiếc xe tăng thuộc mẫu này, được biết đến với tên gọi "Murchik", lên mạng Internet, nhưng đã lâu rồi không có dấu hiệu nào về dòng T-84 nữa.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 3.

Việc đăng tải hình ảnh và video đã hoàn toàn dừng lại. Lý do rất rõ ràng: thiết bị đã nằm im tại một bãi huấn luyện phía sau hật phương trong một thời gian dài do gặp nhiều vấn đề với hệ thống điều khiển hỏa lực, kính ngắn ảnh ảnh nhiệt và pháo.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 4.

Các kíp vận hành phàn nàn rằng họ không bao giờ có thể làm chủ chúng một cách đúng đắn. Hơn nữa, phụ tùng thay thế cho động cơ diesel 6TD-2 hoàn toàn không có sẵn.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 5.

Có ý kiến cho rằng, vào thời điểm tái tổ chức Lữ đoàn xe tăng độc lập số 3 thành Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 3, Bộ chỉ huy Ukraine đã cố gắng loại bỏ những xe tăng kém hiệu quả này, chỉ giữ lại các loại T-72 khác nhau.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 6.

Như vậy, cuộc đời của một loại xe tăng được đưa vào sử dụng cách đây một phần tư thế kỷ đã kết thúc. Dòng MBT này chỉ được sản xuất 10 chiếc, 5 trong số đó được gửi đến Hoa Kỳ để thử nghiệm. Chỉ có 1 chiếc trong lô này sống sót; số còn lại bị phá hủy.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 7.

Những chiếc xe tăng còn lại nằm phủ bụi trong kho một thời gian dài. Năm 2018, chúng được gửi đến cuộc thi tương tự "Tank Biathlon" của NATO và ghi nhận một kết quả không mấy vẻ vang cho đội Ukraine.

T - 84 Oplot: Chiếc xe tăng hiện đại thất bại chưa từng tham gia chiến đấu - Ảnh 8.

Những chiếc xe tăng này đơn giản là bị hỏng hóc, và Lực lượng Vũ trang Ukraine về đích ở vị trí cuối cùng. Ngay cả khi đó, T-84 đã được gọi là loại xe tăng hiện đại thảm họa nhất.

