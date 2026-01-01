Xe tăng M48 chứng minh ưu thế trước T-55

Một xe tăng chiến đấu chủ lực M48A5 của Quân đội Thái Lan bắn vào 4 chiến xa thuộc dòng T-55 của Quân đội Campuchia trong cuộc đụng độ. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy một trong những chiếc T-55 của Campuchia đã bị phá hủy.

Theo các nguồn tin quân sự Thái Lan, cuộc giao tranh diễn ra khi binh sĩ nước này đóng quân trên địa hình cao hơn, tạo lợi thế chiến thuật rõ rệt cho chiến xa của họ. Do do lực lượng Thái Lan đóng quân trên cao nên cuộc giao tranh kết thúc với kết quả một chiều.

Quân đội Thái Lan chưa công bố tọa độ chính xác hoặc thời gian cụ thể của cuộc giao tranh, nhưng xác nhận rằng vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến tranh chấp biên giới kéo dài. Vụ việc xảy ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào cuối tháng 12.

Thiết kế với khả năng hạ nòng rất thấp mang lại ưu thế cho xe tăng Thái Lan khi đóng quân ở trên cao.

Các xe tăng được sử dụng phản ánh kho vũ khí bọc thép đã cũ mà cả hai nước đang vận hành. M48A5 của Thái Lan là phiên bản nâng cấp của dòng M48 Patton do Mỹ thiết kế, với hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến và pháo chính 105 mm.

Mặc dù phần lớn đã bị loại bỏ khỏi các vai trò tiền tuyến trong nhiều quân đội, nhưng loại xe này vẫn còn được sử dụng hạn chế trong lực lượng mặt đất Thái Lan, đặc biệt là trong các đơn vị dự bị hoặc phòng thủ lãnh thổ.

Trong khi đó T-55 của Campuchia là loại xe tăng hạng trung do Liên Xô thiết kế, được đưa vào sử dụng cuối những năm 1950 và xuất khẩu rộng rãi trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Bất chấp đã cũ, các biến thể T-55 vẫn còn được sử dụng trong quân đội ở một số quốc gia (bao gồm cả Nga), thường được dùng trong các vai trò phụ hoặc được triển khai do thiếu lựa chọn thay thế.

Các phương tiện được thấy trong hình ảnh đăng tải như thuộc về các đơn vị thiết giáp của Quân đội Campuchia đóng quân gần khu vực biên giới tranh chấp.

Việc phía Thái Lan công bố hình ảnh về cuộc giao tranh đánh dấu một trong những bằng chứng trực quan cho đến nay về trận đấu trực tiếp giữa hai loại xe tăng.