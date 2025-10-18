Xe tăng hạng nhẹ Zorawar cực kỳ đáng sợ nhờ tên lửa Nag Mk II

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố rằng bước đi này là một giai đoạn quan trọng trong việc tạo ra thế hệ xe tăng hạng nhẹ mới, do trong nước sản xuất hoàn toàn.

Trong quá trình thử nghiệm, xe tăng đã vượt qua mọi bài kiểm tra và nhà phát triển xác nhận rằng tất cả các chỉ số mục tiêu đều đạt được - đặc biệt là tầm bắn, khả năng cơ động khi tấn công từ trên cao và độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu.

Cần nói thêm, Nag Mk II là tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) thế hệ thứ ba do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chế tạo.

ATGM này sử dụng công nghệ "bắn và quên" và có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Tầm tấn công tối đa của tên lửa trong khoảng 7 đến 10 km, đây là cải tiến đáng kể so với phiên bản trước NAG Mk I.

Tên lửa này được tích hợp với bệ phóng NAMICA (Nag Missile Carrier), tạo thành một tổ hợp đa năng để đánh bại xe bọc thép của đối phương.

ATGM mới giúp tăng đáng kể khả năng chiến đấu của xe tăng hạng nhẹ Zorawar, phương tiện đang được Larsen & Toubro phát triển kết hợp với DRDO.

ATGM Nag Mk II của Ấn Độ trên xe tăng hạng nhẹ Zorawar trong quá trình thử nghiệm.

Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được thiết kế và chuẩn bị để thử nghiệm trong thời gian kỷ lục - chỉ hai năm kể từ khi bắt đầu phát triển vào năm 2022. Tốc độ này có thể thực hiện được nhờ sử dụng các giải pháp công nghệ có sẵn và phương pháp thiết kế theo module.

Zorawar được chế tạo với đối tượng tác chiến là Quân đội Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp ở độ cao lớn tại dãy Himalaya, nơi Bắc Kinh đã triển khai xe tăng hạng nhẹ Type 15 (ZTQ-15) của mình.

Với trọng lượng khoảng 25 tấn, Zorawar có khả năng tự mình bơi qua chướng ngại vật nước, leo sườn núi dốc, sông suối, điều này giúp nó có lợi thế hơn so với xe tăng T-72 và T-90 nặng nề.

Chiếc xe tăng hạng nhẹ này được trang bị module chiến đấu (tháp pháo) Cockerill 3000 với pháo 105 mm do công ty John Cockerill Defense của Bỉ sản xuất.

Động cơ diesel Cummins công suất 1.000 mã lực, đạt tỷ số công suất trên trọng lượng 40 mã lực/tấn, đảm bảo khả năng cơ động với tốc độ cao ngay cả trong điều kiện khó khăn.

Quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 59 xe tăng Zorawar trong lô đầu tiên và có kế hoạch mua thêm 295 chiếc nữa. Dự kiến ​​xe tăng hạng nhẹ mới sẽ được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2027.

Thử nghiệm phóng tên lửa Nag Mk II từ xe tăng hạng nhẹ Zorawar.