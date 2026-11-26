Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 9/12 tại một số địa điểm ở Campuchia, bao gồm Sân bay Quốc tế Sihanoukville và Căn cứ Hải quân Ream.

Tờ Global Times (Trung Quốc) đưa tin, theo kênh Quân sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), lễ khai mạc cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2026 giữa Trung Quốc và Campuchia đã được tổ chức vào sáng 25/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Hỗ trợ Chung Campuchia - Trung Quốc ở Căn cứ Hải quân Ream, Campuchia.

Một số xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A và hệ thống súng cối tự hành Type 10 tham gia lễ khai mạc cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2026 giữa Trung Quốc và Campuchia tại Căn cứ Hải quân Ream, Campuchia. Ảnh: Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2026 có chủ đề "hòa bình, hữu nghị và hợp tác", tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, chống cướp biển và cứu trợ nhân đạo chung. Cuộc tập trận được chia thành hai hướng (trên biển - trên không và trên bộ - trên không) sẽ được tiến hành trong ba giai đoạn: huấn luyện thích ứng, diễn tập chỉ huy và diễn tập toàn diện với lực lượng thực tế.

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào các kịch bản bao gồm các hoạt động tấn công và cứu hộ, điều trị y tế và sơ tán, tìm kiếm và cứu nạn chung trên biển, kiểm tra và bắt giữ trên biển. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 9/12 tại một số địa điểm ở Campuchia, bao gồm Sân bay Quốc tế Sihanoukville và Căn cứ Hải quân Ream, CCTV đưa tin.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Yunfei nói với Global Times rằng việc lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Hỗ trợ Chung Campuchia - Trung Quốc cho thấy trung tâm này có khả năng sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy cho cuộc tập trận năm nay, với các hoạt động tập trận được tổ chức chủ yếu xung quanh cơ sở này.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Trung tâm Huấn luyện và Hỗ trợ Chung Campuchia - Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/4/2025. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2025, trung tâm này đã lần đầu tiên hỗ trợ các cuộc diễn tập trên biển.

CCTV cũng đưa tin hôm 25/11 rằng các binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay đã đến Căn cứ Hải quân Ream vào ngày 22/11. Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), kể từ khi đến nơi, lực lượng Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác Campuchia, công tác chuẩn bị diễn ra một cách có trật tự.

Các hình ảnh được công bố chính thức mới nhất cho thấy ba tàu hải quân Trung Quốc đang neo đậu tại đó: tàu đổ bộ lưỡng cư Type 071 mang tên Kunlunshan (số hiệu 998), tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A mang tên Xuchang (số hiệu 536) và tàu tiếp tế tổng hợp Type 903A mang tên Wulunguhu (số hiệu 893).

Bản tin của CCTV cũng cho thấy rất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A và xe tải vận tải quân sự Trung Quốc trong số các khí tài được triển khai cho cuộc tập trận.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A của Trung Quốc xuất hiện tại lễ khai mạc cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2026. Ảnh: defence-blog

Chuyên gia Wang cho biết, dựa trên các báo cáo đã được công bố trước đó, đây là lần đầu tiên có sự tham gia của xe tăng chiến đấu chủ lực Trung Quốc trong loạt tập trận Rồng Vàng.

Theo CCTV, Type 96A là loại xe tăng tiết kiệm chi phí được Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn và có khả năng hoạt động trên nhiều loại địa hình khác nhau. Đây là một trong những khí tài tấn công mặt đất chủ lực của quân đội Trung Quốc. Một trong những ưu điểm chính của loại xe tăng này là hỏa lực và hệ thống điều khiển hỏa lực, có thể so sánh với các xe tăng thế hệ thứ ba.

Ông Wang cho biết, xe tăng Type 96A vẫn là một nền tảng chiến đấu chủ lực trong các đơn vị hạng nặng của PLA ở miền nam Trung Quốc. Có trọng lượng tương đối nhẹ và tính cơ động cao, loại xe tăng này trước đây từng được vận chuyển bằng đường sắt để tham gia các cuộc tập trận bên ngoài Trung Quốc, bao gồm cả cuộc tập trận quân sự Center-2019 ở Nga.

Việc triển khai xe tăng Type 96A đến Campuchia cho cuộc tập trận Rồng Vàng 2026 bằng tàu Type 071, sau đó được dỡ trực tiếp tại Căn cứ Hải quân Ream, là một trường hợp tương đối hiếm hoi được ghi nhận công khai về việc PLA sử dụng tàu đổ bộ để triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực đến một quốc gia Đông Nam Á, thử nghiệm khả năng vận chuyển các khí tài hạng nặng trên biển đường dài và triển khai ở tiền tuyến, theo ông Wang.

Chuyên gia này cũng cho biết, với khả năng phòng thủ và tấn công mạnh mẽ, xe tăng Type 96A có thể đóng vai trò là khí tài chủ chốt trong các hoạt động chống khủng bố, bao gồm cả việc bao vây và tiêu diệt đối phương.

Ông Wang nhận định, sự tham gia của xe tăng Type 96A cùng các khí tài quân sự chủ lực khác phản ánh việc Trung Quốc coi trọng cuộc tập trận năm nay. Việc triển khai loại xe tăng này cũng cho thấy sự mở rộng hơn nữa về phạm vi và tầm quan trọng của hợp tác quân sự Trung Quốc - Campuchia.

Cuộc tập trận chung Rồng Vàng đã được tổ chức bảy lần trước đó. Theo thông tin từ CCTV, các cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến những diễn biến khu vực hoặc vấn đề nhạy cảm.



