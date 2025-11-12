Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai xe tăng để bẻ gãy mũi tấn công của quân Nga ở thị trấn Rodynske, nơi mà Moskva đang rất nỗ lực và dồn nhiều đơn vị tác chiến về đây nhằm cắt đứt nguồn hậu cần theo hướng Pokrov.

Nhà báo Yulia Kiriyenko đã công bố một đoạn video về hoạt động chiến đấu của xe tăng trong đô thị. Cỗ chiến xa đã được lệnh tấn công quân Nga ở phía Đông Nam Rodynske, nơi họ cố gắng đột phá.

Vì lý do an toàn, kíp lái đã tận dụng lớp sương mù dày đặc để khiến máy bay không người lái FPV của Nga khó phát hiện và tấn công xe tăng. Việc giữ vững khu định cư này là chìa khóa để hỗ trợ lực lượng Ukraine ở khu vực Myrnograd.

Xe tăng bẻ gãy cuộc tấn công theo hướng Rodynske

"Tại Myrnograd, các đơn vị Ukraine tự tin giữ vững vị trí và đánh bại các đơn vị Nga đang trên đường tiến vào thị trấn", thông điệp chính thức từ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Cùng lúc đó, các đơn vị tác chiến tinh nhuệ của Ukraine đang tiến hành các hoạt động phản công ở Pokrovsk và vùng ngoại ô phía Tây để ngăn chặn bước tiến tiếp theo của quân Nga ở sườn phía Nam.

Lực lượng Nga có thể vẫn duy trì kiểm soát hỏa lực tại các tuyến liên lạc trên bộ, gây phức tạp cho hậu cần của Ukraine.

Địa điểm chiến đấu của một chiếc xe tăng Ukraine ở thị trấn Rodynske.

Ngày 10 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng hoạt động hậu cần tới Myrnograd rất phức tạp nhưng vẫn tiếp tục được duy trì.

"Thông tin về việc Nga kiểm soát hoàn toàn hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine hoặc về việc bao vây toàn bộ là không đúng sự thật", chỉ huy nhóm quân "Phía Đông" lưu ý.

Tình hình theo hướng Pokrovsk trên bản đồ Deepstate.

Một ngày trước đó, vũ khí và đạn dược cần thiết đã được gửi tới cho các đơn vị phòng thủ thành phố. Việc luân chuyển nhân sự và sơ tán thương binh cũng đã diễn ra.

Đầu tháng 11, Quân đội Ukraine thông báo đã đánh bại các nhóm bộ binh Nga đang cố gắng xâm nhập từ hướng Tây vào khu vực Pokrovsk dưới sự che chở của sương mù, gây cho đối phương thiệt hại rất nặng nề.