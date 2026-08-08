Xe tải vượt ẩu, cán chết người: Luật sư phân tích căn cứ xử lý hình sự

Sau vụ xe tải chuyển làn, va chạm khiến một phụ nữ tử vong ở Hưng Yên, luật sư phân tích căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của tài xế.

Khoảng 14h12 ngày 2/8, tại ngã ba cầu Kìm trên quốc lộ 39B, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên , xe tải chạy hướng xã Vũ Quý đi phường Trần Lãm bất ngờ chuyển từ làn giữa sang làn hỗn hợp, va chạm với xe máy của một phụ nữ đang đi phía trước cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.



Theo hình ảnh camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, đèn tín hiệu tại nút giao vẫn còn khoảng 10 giây đèn xanh. Trong khi các xe đi ở làn giữa giảm tốc độ, xe tải từ phía sau lao nhanh, chuyển sang làn hỗn hợp rồi xảy ra va chạm với xe máy.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của tài xế xe tải trong tình huống này.

Xe tải phóng nhanh vào làn đường hỗn hợp, va chạm với xe máy đang đi phía trước, khiến người phụ nữ chết tại chỗ. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi về vụ việc, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích các căn cứ pháp lý có thể được xem xét đối với tài xế.

“Dựa trên dữ liệu công khai hiện nay tôi nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đáng kể của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015” , luật sư Hoàng Hà nhận định.

Tuy nhiên, theo luật sư Hà, vấn đề pháp lý không chỉ nằm ở việc xe tải có “vượt phải” hay không mà cần làm rõ cách chuyển làn, tốc độ và việc xử lý khi đến gần khu vực đường giao nhau.

Theo Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trên đường có từ hai làn xe cơ giới cùng chiều trở lên, việc xe phía sau di chuyển lên trước xe phía trước chưa chắc được xác định theo quy tắc vượt xe. Khi đó, cần xem xét quy tắc sử dụng làn đường và chuyển làn.

Cơ quan chức năng cần xác định xe tải chuyển làn tại đâu, có bật tín hiệu, quan sát và bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh hay không. Nếu làn đường xe tải đi vào được dành riêng cho loại phương tiện khác, tài xế còn có thể bị xem xét về hành vi đi sai làn.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM.

Bên cạnh đó, tốc độ khi tiến gần nút giao cũng là vấn đề cần làm rõ. Người điều khiển phương tiện phải lựa chọn tốc độ phù hợp với điều kiện mặt đường, mật độ giao thông và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn; khi đến nơi đường bộ giao nhau phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại khi cần thiết.

“Đèn xanh không cho phép tài xế tăng tốc, chuyển làn đột ngột hoặc bỏ qua nghĩa vụ quan sát” , luật sư Hoàng Hà phân tích.

Theo luật sư Hà, ngay cả khi xe tải không vượt quá tốc độ tối đa cho phép, tài xế vẫn có thể bị xác định có lỗi nếu tốc độ thực tế không phù hợp với tình hình giao thông hoặc không bảo đảm khả năng xử lý an toàn khi đến gần nút giao.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh tài xế chuyển làn không an toàn, không giảm tốc, không giữ khoảng cách hoặc đi sai làn, đồng thời xác định hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân tử vong, tài xế có thể bị xem xét theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Với trường hợp làm chết một người, khoản 1 Điều 260 quy định mức phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Khung phạt từ 3 đến 10 năm tù chỉ được áp dụng khi có thêm các tình tiết như không có giấy phép lái xe theo quy định, có nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích bị cấm, bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn hoặc không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy tài xế có những tình tiết này.

Cơ quan điều tra cần làm rõ dữ liệu camera, tốc độ qua giám sát hành trình hoặc giám định, tín hiệu chuyển làn, điểm va chạm, vạch kẻ đường, biển phân làn, khoảng cách giữa hai phương tiện, khả năng quan sát của tài xế và tình trạng kỹ thuật xe tải. Đồng thời, cần xác định xe máy có chuyển hướng hoặc thay đổi quỹ đạo bất ngờ hay không.

“Nếu người đi xe máy có một phần lỗi thì trách nhiệm phải được phân chia tương ứng, nhưng lỗi của nạn nhân không mặc nhiên loại trừ trách nhiệm hình sự của tài xế nếu hành vi vi phạm của tài xế vẫn là nguyên nhân dẫn đến cái chết” , luật sư Hoàng Hà nói.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, khoản cấp dưỡng, tổn thất tinh thần, thiệt hại đối với xe máy và các khoản hợp pháp khác.

Trách nhiệm bồi thường còn phải căn cứ vào chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng xe và quan hệ giữa tài xế với doanh nghiệp.