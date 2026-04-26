Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện, trong đó có một xe tải 18 bánh, đã khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương trên tuyến đường Tak-Lampang thuộc huyện Thoen của Thái Lan vào hôm 11 tháng 4 vừa qua và vẫn đang được điều tra nguyên nhân.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ tai nạn lúc 14h45 phút cùng ngày trên đường Phahonyothin, làn đường hướng vào thành phố, đối diện lối vào Vườn quốc gia Mae Wa thuộc huyện Thoen. Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Thoen đã có mặt tại hiện trường cùng với các đội cứu hộ Lampang và các đơn vị lân cận.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong tại Thái Lan.

Tại hiện trường, 7 phương tiện được xác định liên quan đến vụ tai nạn, bao gồm một xe bán tải, ô tô và một xe tải Isuzu 18 bánh đăng ký tại Saraburi, chở thiết bị vệ sinh và được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tất cả các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn ảnh hưởng đến nhiều chiếc xe và còn khiến 8 người bị thương.

Báo Thairath đưa tin rằng đoạn đường đang được sửa chữa vào thời điểm đó. Nạn nhân là một cặp vợ chồng đi trên chiếc xe Honda City màu đồng đăng ký tại Bangkok, được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường. Cô con gái ba tuổi của họ, ngồi trong xe tuy may mắn sống sót và được đưa đến bệnh viện nhưng khiến nhiều người thương cảm, xót xa cho em khi đã mất đi 2 người thân yêu nhất chỉ trong tích tắc.

Các đội cứu hộ từ Lampang, Mae Wa và Ommaboon đã vận chuyển những người bị thương đến các bệnh viện Thoen, Mae Phrik và Sop Prap.

Tài xế xe tải 18 bánh, được xác định là A Boonkhum, 40 tuổi, đến từ Phitsanulok, khai với cảnh sát rằng anh ta không thể dừng kịp khi đến gần khu vực thi công đường. Anh ta cho biết xe của mình đã va chạm với xe của một gia đình phía trước, gây ra vụ va chạm liên hoàn. Cảnh sát cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Gia Linh (Theo The Thaiger)