Xe tải điện của BYD có tầm hoạt động 600 km, thách thức Tesla Semi

BYD giới thiệu mẫu xe tải điện ETT 44 với tầm hoạt động 600 km và công nghệ pin tiên tiến.

Tại triển lãm IAA Transportation 2026 diễn ra tại Hanover, Đức, BYD đã chính thức giới thiệu mẫu xe tải điện mới mang tên ETT 44. Đây không phải là sản phẩm duy nhất trong phân khúc này, khi Tesla cũng trình làng dòng xe bán tải của mình.

Mặc dù thiết kế bên ngoài của ETT 44 có phần truyền thống hơn so với Tesla Semi, nhưng công nghệ bên trong lại rất hiện đại.

ETT 44 4X2 được trang bị công nghệ “Pin lưỡi dao siêu an toàn” của BYD, với khối pin Lithium Sắt Phosphate (LFP) có dung lượng lên tới 651 kWh. Khối pin này cung cấp năng lượng cho động cơ điện mạnh mẽ với công suất 732 mã lực, có thể đạt tối đa 1.000 mã lực và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 1,5 megawatt thông qua các trạm sạc MCS.

Theo BYD, với bộ sạc MCS, ETT 44 có thể sạc từ 20-80% dung lượng pin trong chưa đầy 20 phút. Khi được sạc đầy, xe có thể hoạt động trong phạm vi 372 dặm (khoảng 600 km), và việc sạc từ 20-80% tại trạm MCS sẽ giúp xe di chuyển thêm 248 dặm nữa (khoảng 400 km), một con số ấn tượng cho một chiếc xe nặng gần 11 tấn khi chưa chở hàng.

BYD cũng cho biết sẽ có phiên bản 6x2 của ETT 44, tuy nhiên thông số về phạm vi hoạt động của phiên bản này vẫn chưa được công bố. Đặc biệt, tổng trọng lượng xe (GVCC) của ETT 44 lên tới 44 tấn (97.000 pound), vượt trội hơn 4 tấn so với Tesla Semi.

Một điểm đáng chú ý khác là chế độ bảo hành của pin Blade, kéo dài 10 năm hoặc 1,2 triệu km (745.000 dặm), dài hơn so với thời gian bảo hành 6-8 năm của hầu hết các nhà sản xuất xe tải điện châu Âu. Trong khi đó, Tesla vẫn chưa công bố các điều khoản bảo hành cho Semi.

Nền tảng của ETT 44 không chỉ dành riêng cho xe tải hạng nặng mà còn có thể áp dụng cho nhiều loại xe thương mại khác như xe tải thùng cứng và xe kéo sân bãi, mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng trong hệ sinh thái thương mại của BYD.

Với cabin ngủ dành cho tài xế và các tính năng hiện đại như Apple CarPlay, Android Auto cùng màn hình 12,8 inch, ETT 44 hứa hẹn mang đến sự thoải mái cho tài xế trong những chuyến đi dài.

BYD ETT 44 gia nhập thị trường xe tải điện hạng nặng tại châu Âu, cạnh tranh với các sản phẩm của Tesla, Volvo và Mercedes. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đông đúc, với nhiều thương hiệu xe tải lâu đời và các đơn đặt hàng lớn như 500 xe tải Tesla Semi từ tập đoàn vận tải Einride của Thụy Điển, đây sẽ là một thách thức lớn cho mẫu ETT 44 của BYD.