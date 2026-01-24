Xe tải chở vật liệu gây tai nạn liên hoàn tại nút giao đèn đỏ

Trưa 24/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 9h15 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại giao lộ đường 10/3 và đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Minh (SN 1981, trú tại xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47H-049.02 chở vật liệu xây dựng, lưu thông theo hướng từ vòng xoay nhà máy bia đi cầu 14.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải bất ngờ va chạm mạnh với xe tải BKS 47H-027.39 do ông Phạm Phi Sơn (SN 1983, trú tại phường Thành Nhất) điều khiển, đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông mạnh, xe tải do tài xế Minh cầm lái tiếp tục mất kiểm soát , lao về phía trước và va quẹt vào hông xe ô tô con mang BKS 47A-369.08 do ông Trần Trung Tín (SN 1987, trú tại phường Buôn Ma Thuột) điều khiển. Chiếc xe này chỉ dừng lại tại Km7+700 đường 10/3 sau khi tông gãy trụ đèn chiếu sáng, cày nát một đoạn dải phân cách và hệ thống biển báo hiệu.

Vụ tai nạn chỉ khiến tài xế Minh bị thương nhẹ, nhưng thiệt hại về tài sản lớn. Tại hiện trường, các phương tiện đều biến dạng; hệ thống hạ tầng giao thông gồm cột đèn chiếu sáng, biển báo chia làn và biển cấm đi ngược chiều bị hư hỏng nặng. Theo thống kê sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế gây tai nạn.