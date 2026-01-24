Clip cháy ngùn ngụt ở căn chung cư có mẹ và 2 con nhỏ

Ngày 24/1, Công an phường Long Trường, TPHCM, cho biết đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường).

Theo đó, vào rạng sáng nay, ngày 24/1, ngọn lửa lớn bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm một căn hộ. Thời điểm này có 3 mẹ con trong căn hộ. Đám cháy bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm căn hộ. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hốt hoảng chạy ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến 3 mẹ con bị thương nguy kịch, gồm người mẹ 32 tuổi, hai con gái 6 và 9 tuổi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bốc ngùn ngụt - Clip: Người lao động

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết lúc 4h sáng đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy, 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói.

Thông tin trên báo SGGP cho hay, bé L.T.N. (6 tuổi) bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân. Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé L.N.L.Đ. (9 tuổi) bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi sau đó chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu.Trong khi đó, người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp. Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công.

Sau đó, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo clip ghi lại hiện trường vụ cháy cho thấy, lửa rất lớn bao trùm cửa sổ và khu vực lan can của căn hộ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Tại hiện trường, 2 nạn nhân ngưng tim ngưng thở được người dân sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cấp cứu.