HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip cháy ngùn ngụt ở căn chung cư có mẹ và 2 con nhỏ

Trang Anh |

Theo clip ghi lại hiện trường vụ cháy cho thấy, lửa rất lớn bao trùm cửa sổ và khu vực lan can của căn hộ.

Ngày 24/1, Công an phường Long Trường, TPHCM, cho biết đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường).

Theo đó, vào rạng sáng nay, ngày 24/1, ngọn lửa lớn bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm một căn hộ. Thời điểm này có 3 mẹ con trong căn hộ. Đám cháy bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm căn hộ. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hốt hoảng chạy ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến 3 mẹ con bị thương nguy kịch, gồm người mẹ 32 tuổi, hai con gái 6 và 9 tuổi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bốc ngùn ngụt - Clip: Người lao động

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết lúc 4h sáng đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy, 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói.

Thông tin trên báo SGGP cho hay, bé L.T.N. (6 tuổi) bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân. Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé L.N.L.Đ. (9 tuổi) bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi sau đó chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu.Trong khi đó, người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp. Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công.

Sau đó, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo clip ghi lại hiện trường vụ cháy cho thấy, lửa rất lớn bao trùm cửa sổ và khu vực lan can của căn hộ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Tại hiện trường, 2 nạn nhân ngưng tim ngưng thở được người dân sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cấp cứu.

Tịch thu phương tiện của thiếu niên dùng chân lái xe
Clip: Cháy ngùn ngụt trong đêm ở căn chung cư có mẹ và 2 con nhỏ - Ảnh 1.Sân bay quốc tế 5 sao hơn 196 tỷ đồng cách Hà Nội 40km có loạt dấu mốc đặc biệt ngay trong tháng này

Công trình trọng điểm của quốc gia, mang tầm vóc quốc tế này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, cách sân bay Nội Bài 43 km.

Tags

Tin nóng trong ngày

Công an TPHCM

Tin ngắn

tai nạn

báo mới

Phụ nữ

bệnh viện nhi đồng 2

bệnh viện Nhi Đồng 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại