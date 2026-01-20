Tịch thu phương tiện của thiếu niên dùng chân lái xe

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệu tập làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu phương tiện đối với một trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy điện bằng chân, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 16/1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện tài khoản TikTok “Thành phố Tiền An” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên chở nhau trên xe máy điện. Trong clip, người cầm lái buông cả hai tay, thản nhiên dùng hai chân để điều khiển tay lái, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các thiếu niên làm việc với công an - Ảnh: Cục CSGT

Ngay sau khi xác minh, đến ngày 17/1, lực lượng chức năng đã xác định và mời người điều khiển phương tiện cùng người giám hộ đến làm việc.

Tại cơ quan công an, người điều khiển được xác định là Đ.Q.Đ (SN 28/01/2008) và người ngồi sau là P.T (SN 01/7/2008), cùng trú tại phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm nhằm mục đích quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.