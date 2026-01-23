Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm nhất năm nay, đã có nơi -0,2 độ C: Bao giờ trời chuyển ấm?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/01/2026, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ. Nhiệt độ tại nhiều nơi giảm sâu từ 2–5°C so với ngày trước đó.

Hiện nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa đang xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Tại Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C. Dự báo trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ mạnh.

Ngày 24/01/2026, khu vực Bắc Bộ vẫn còn rét đậm; vùng núi tiếp tục rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–17°C.

Như vậy, rét đậm ở miền Bắc khả năng kéo dài ít nhất đến hết ngày 24/01/2026. Sau thời điểm này, nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhưng vẫn duy trì mức rét về đêm và sáng sớm.

Theo bảng thống kê nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19 giờ ngày 22/1 đến 7 giờ ngày 23/1 có nhiều địa phương nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Ví dụ như các trạm Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu, Cao Bằng, Trùng Khánh, Nam Định… Đặc biệt ở trạm đo Mẫu Sơn nhiệt độ còn -0,1 độ C.

Đợt rét nhất mùa đông, có nơi xuống dưới 0 độ C

Ông Hoàng Quốc Huy - Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn cho biết trên báo Lao Động sáng 23/1, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn chỉ còn 0,2 độ C, mức rất thấp trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này. Nhiệt độ xuống thấp gây ra lớp băng giá mỏng ở đỉnh Mẫu Sơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết khu vực, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C; độ ẩm 67-85%.

Băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn

Lý giải nguyên nhân khiến thời điểm này được ghi nhận là rét nhất từ đầu mùa đông 2025-2026, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc cho biết đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay xảy ra từ ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ hai.

“Đợt rét đậm từ 6-8/1 là rét khô, trời ít mây nên nhiệt độ ban đêm giảm sâu, trong khi ban ngày vẫn có nắng khiến nhiệt độ tăng cao. Trong khi đó, đợt rét hiện nay là rét ẩm, nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức thấp và ban ngày cũng không tăng nhiều. Trong ngày hôm nay, toàn bộ khu vực Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng”, ông Khiêm cho hay.

Ông Khiêm cũng nhận định, trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 23/1, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng từ 5-7 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ 10-12 độ; cao nhất 15-18 độ.

Từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc sẽ ấm lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1/2026.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/1: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 13-15 độ.