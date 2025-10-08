Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội

VIDEO: Nhiều nơi chưa thoát ngập, đường phố Hà Nội vẫn như sông.
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến Hà Nội mưa lớn suốt ngày 7/10. Đến sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng, nhiều khu vực như Phạm Hùng, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long... vẫn ngập sâu.
Đường Phạm Hùng nước vẫn lênh láng ở cả hai chiều đường, các phương tiện phải men theo những đoạn cao hơn để di chuyển. Trên Vành đai 3 trên cao giao thông ùn tắc.
Nhiều xe máy chạy lên cao tốc để tránh đoạn đường ngập bên dưới.
Đường Trần Bình vẫn ngập sâu, nước cao ngút bánh xe, các phương tiện gần như không thể di chuyển qua.
Khu vực đường Tôn Thất Thuyết hướng về Bến xe Mỹ Đình vẫn lênh láng nước, các phương tiện di chuyển chậm.
Đoạn ngập dài khoảng 200m trên đường Mễ Trì khiến giao thông giờ cao điểm sáng nay rối loạn, nhiều người phải xuống dắt xe qua khu vực này.
Anh Nguyễn Hữu Khương (Phú Diễn, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay tôi đi qua hai điểm ngập ở khu vực sân vận động Mỹ Đình và Mễ Trì, thật sự rất khó khăn, phải xuống dắt xe vì sợ chết máy".
Dịch vụ sửa xe máy tại chỗ túc trực trên tuyến đường Mễ Trì, chỉ trong chưa đầy 10 phút đã có khoảng 5 xe gặp sự cố được đưa tới.
Đường Lê Đức Thọ (trước cửa SVĐ Mỹ Đình) vẫn trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng.
Hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ khi cố đi qua vị trí ngập trên đường Lê Đức Thọ.
Mỗi ô tô chạy qua làn nước ngập sâu lại tạo sóng lớn, khiến người đi đường bì bõm, vất vả giữ thăng bằng.
Trước cửa SVĐ Mỹ Đình, dịch vụ kéo xe máy nhộn nhịp, mỗi chuyến 200 m có giá 100.000 đồng.
Đường gom hai chiều Đại lộ Thăng Long ngập hơn 1m, tuyến đường như hóa 'sông'.
Đường gom ngập, xe máy tràn lên cao tốc, dòng phương tiện nối dài hướng về trung tâm thành phố.
Dòng phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm sáng nay.