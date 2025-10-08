HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội

​ ​Đức Nguyễn |

Sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng sau nhiều ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, nhưng nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn chìm trong nước. Giao thông hỗn loạn, xe máy phải “rẽ sóng” giữa phố, thậm chí leo lên cao tốc để tìm đường khô di chuyển đến công sở.

VIDEO: Nhiều nơi chưa thoát ngập, đường phố Hà Nội vẫn như sông.
Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 1.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến Hà Nội mưa lớn suốt ngày 7/10. Đến sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng, nhiều khu vực như Phạm Hùng, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long... vẫn ngập sâu.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 2.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 3.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 4.

Đường Phạm Hùng nước vẫn lênh láng ở cả hai chiều đường, các phương tiện phải men theo những đoạn cao hơn để di chuyển. Trên Vành đai 3 trên cao giao thông ùn tắc.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 5.

Nhiều xe máy chạy lên cao tốc để tránh đoạn đường ngập bên dưới.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 6.

Đường Trần Bình vẫn ngập sâu, nước cao ngút bánh xe, các phương tiện gần như không thể di chuyển qua.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 7.

Khu vực đường Tôn Thất Thuyết hướng về Bến xe Mỹ Đình vẫn lênh láng nước, các phương tiện di chuyển chậm.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 8.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 9.

Đoạn ngập dài khoảng 200m trên đường Mễ Trì khiến giao thông giờ cao điểm sáng nay rối loạn, nhiều người phải xuống dắt xe qua khu vực này.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 10.

Anh Nguyễn Hữu Khương (Phú Diễn, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay tôi đi qua hai điểm ngập ở khu vực sân vận động Mỹ Đình và Mễ Trì, thật sự rất khó khăn, phải xuống dắt xe vì sợ chết máy".

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 11.

Dịch vụ sửa xe máy tại chỗ túc trực trên tuyến đường Mễ Trì, chỉ trong chưa đầy 10 phút đã có khoảng 5 xe gặp sự cố được đưa tới.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 12.

Đường Lê Đức Thọ (trước cửa SVĐ Mỹ Đình) vẫn trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 13.

Hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ khi cố đi qua vị trí ngập trên đường Lê Đức Thọ.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 14.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 15.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 16.

Mỗi ô tô chạy qua làn nước ngập sâu lại tạo sóng lớn, khiến người đi đường bì bõm, vất vả giữ thăng bằng.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 17.

Trước cửa SVĐ Mỹ Đình, dịch vụ kéo xe máy nhộn nhịp, mỗi chuyến 200 m có giá 100.000 đồng.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 18.

Đường gom hai chiều Đại lộ Thăng Long ngập hơn 1m, tuyến đường như hóa 'sông'.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 19.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 20.

Đường gom ngập, xe máy tràn lên cao tốc, dòng phương tiện nối dài hướng về trung tâm thành phố.

Xe máy ‘rẽ sóng’ giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội- Ảnh 21.

Dòng phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm sáng nay.

