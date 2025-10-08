Thông báo khẩn: Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên... đặc biệt chú ý

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 7/10 đến 4 giờ ngày 8/10), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:

Mù Cả 89,2mm (Lai Châu); Đoàn Kết 175,8mm (Phú Thọ); Trịnh Tường 220mm (Lào Cai); Hoàng Khai 202,8mm (Tuyên Quang); Cây Thị 292,7mm (Thái Nguyên); Nước Hai 170,4mm (Cao Bằng); Tân Tri 87,4mm (Lạng Sơn); Xuân Hương 198,8mm (Bắc Ninh); Hồ Vũng Sú 72,6mm (Thanh Hoá)...

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 7/10 đến 4 giờ ngày 08/10), khu vực TP Hải Phòng và tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như: Cát Bà 103mm (TP.Hải Phòng); Quế Phong 64,6mm (Nghệ An)...

Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp củng cố đê sông Cầu đoạn qua phường Phan Đình Phùng tại Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ít giờ giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Thanh Hóa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; các khu vực khác thuộc Bắc Bộ từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ:

Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao (đặc biệt tại Cao Bằng đã xuất hiện động đất) nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1: Lạng Sơn; Cấp 2: Thái Nguyên và Cao Bằng: Cấp 3 (cấp cao nhất).



