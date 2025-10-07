Tin mới vụ nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường

Bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cứ trú do nuôi con nhỏ

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú tại xã Ea Ktur) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đối tượng Chi được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thông tin này được đăng tải trên báo Đắk Lắk.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi tại cơ quan công an (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3/10. Lúc này, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ đoạn qua địa bàn xã, gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn (45 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng và hướng dẫn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CAND).

Đến khoảng 21h25' cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị xe ô tô 7 do Chi điều khiển với tốc độ cao tông vào người khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó.

Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện vào khoảng 9h sáng hôm sau.

Tại cơ quan Công an, Chi khai đã có ăn nhậu, uống nhiều bia trước khi lái xe gây tai nạn khiến ông Toàn tử vong. Tuy nhiên, thời điểm trình diện, kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy thì nữ tài xế này không vi phạm.

Nữ tài xế có thể đối diện mức án nào?

Trao đổi về vụ việc trên với tờ Vietnamnet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết: "Qua clip hiện trường, có thể thấy xe ô tô không làm chủ tốc độ, đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một cán bộ tử vong. Đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan chức năng chắc chắn sẽ khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật".

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, bà Lê Thị Cẩm Chi khai có uống rượu bia. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó không phát hiện nồng độ cồn hay ma túy. Theo luật sư, có thể do bà Chi rời khỏi hiện trường và đến hôm sau mới trình diện, nên lúc kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở đã hết.

Lê Thị Cẩm Chi nhậu với bạn bè trước thời điểm lái xe và tông trúng Chủ tịch xã (Ảnh: VTC News).

Cũng theo ông Cường, lời khai không phải là căn cứ duy nhất để buộc tội, mà phải phù hợp với chứng cứ khác. Vì vậy, dù nữ tài xế thừa nhận đã uống rượu bia nhưng không có kết quả xét nghiệm sẽ không đủ cơ sở xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Pháp luật quy định nếu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người vi phạm bị xử lý với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù. Nếu có nồng độ cồn, khung hình phạt tăng nặng theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, từ 3 đến 10 năm tù.

"Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thân nhân nạn nhân, gồm chi phí cứu chữa, mai táng, công chăm sóc và khoản bù đắp tổn thất tinh thần", luật sư Cường cho hay.