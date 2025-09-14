HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe máy lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo, 2 người tử vong

Châu Tỉnh |

Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đã cướp đi 2 sinh mạng.

Sáng 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe máy do anh N.V.P. (SN 2002, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chở anh B.M.Đ. (SN 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc.

Xe máy lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong. Ảnh: DT

Khi đến qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, chiếc xe máy đã bị xe đầu kéo do anh L.V.D. (SN 1980, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tông phải.

Tại hiện trường, xe máy bị tông biến dạng, lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo. Hai người đi xe máy là anh P. và anh Đ. tử vong tại chỗ.

Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại