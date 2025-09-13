HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to

Duy Anh |

Theo dự báo, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (13/9), khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác như duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khám xét nơi ở của Giám đốc Trần Chính Phong và kế toán Trương Thị Thúy Diệu
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 14/9

thời tiết hà nội ngày 14/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại