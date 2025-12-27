Xe máy điện Honda ưu đãi mạnh, giá giảm gần một nửa: Có đáng mua?

Xe máy điện Honda giảm giá mạnh

Trong những ngày cuối tháng 12/2025, thị trường xe máy điện Việt Nam chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ từ các đại lý Honda. Mẫu xe máy điện Honda ICON e: hiện đang được chào bán với mức giá thấp kỷ lục, tạo ra sức ép lớn lên các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ghi nhận tại nhiều đại lý Honda (HEAD) trên toàn quốc, mẫu xe máy điện Honda ICON e: đang nhận được ưu đãi kép. Theo đó, khách hàng mua xe trong thời điểm này sẽ được hưởng mức giảm giá trực tiếp 5 triệu đồng từ phía Honda Việt Nam. Đáng chú ý, để kích cầu mua sắm dịp cuối năm, nhiều đại lý đã tự bổ sung thêm mức chiết khấu từ 3 đến 5 triệu đồng.

ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên Honda lắp ráp tại Việt Nam.

Tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 10 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống chỉ còn khoảng 14 - 17 triệu đồng, tùy từng đại lý và khu vực. So với giá niêm yết ban đầu dao động từ 26,9 đến 27,3 triệu đồng, mức giá hiện tại đã giảm gần một nửa.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý mức giá trên chưa bao gồm pin. Khách hàng có hai lựa chọn: Thuê pin với chi phí 350.000 đồng/tháng (không giới hạn quãng đường) hoặc mua đứt viên pin với giá gần 10 triệu đồng.

Honda ICON e: có đáng mua?

ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda lắp ráp và phân phối chính hãng tại Việt Nam, hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Với mục đích này, Honda ICON e: có kiểu dáng nhỏ, gọn với trọng lượng chỉ 89 kg và chiều cao yên 742 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn hoàn toàn bằng LED, mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ nét và cổng sạc USB tiện lợi ở hộc đồ phía trước. Cốp xe có dung tích 26 lít, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Giá bán thực tế của ICON e: có thể xuống tới 14 triệu đồng. Ảnh: Huỳnh Duy

Xe sử dụng động cơ điện có công suất danh định 1,5 kW, cho tốc độ tối đa khoảng 48 km/h. Với thông số này, ICON e: được liệt kê vào dòng xe gắn máy điện, cho phép người dùng từ 16 tuổi trở lên sử dụng mà không cần bằng lái.

Điểm cộng lớn của mẫu xe này là viên pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, có thể tháo rời để sạc tại nhà hoặc sạc trực tiếp trên xe. Với một lần sạc, xe có thể đi được khoảng 71 km. Thời gian sạc đầy từ 0% đến 100% mất khoảng 7-8 tiếng, nhưng chỉ cần 3,5 tiếng để sạc từ 25% lên 75%.

Với tốc độ tối đa khoảng 49 km/h, Honda ICON e: không yêu cầu người lái phải có bằng lái. Ảnh: Huỳnh Duy

Honda trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS) cho ICON e:, giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, tăng cường độ an toàn cho người lái, đặc biệt là các bạn học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống.

Với mức giá giảm sâu về ngưỡng 14-17 triệu đồng, Honda ICON e: trở thành một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Honda ICON e: là mẫu xe lý tưởng cho những bậc phụ huynh muốn tìm mua phương tiện an toàn, chất lượng cho con em đi học, hoặc những người cần một chiếc xe gọn nhẹ để đi làm trong phạm vi ngắn. Với đợt giảm giá "sốc" cuối năm nay, đây chính là thời điểm tốt nhất để sở hữu mẫu xe máy điện thương hiệu Nhật này.