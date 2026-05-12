Xe máy điện Honda sắp bán ở Việt Nam: Pin LFP sạc nhanh 2 giờ, nhập Thái, ưu đãi cọc sớm 20 triệu

Theo thông tin từ nhiều đại lý, Honda Việt Nam sẽ sớm bàn giao mẫu xe máy điện mới, gia tăng tỷ lệ cạnh tranh trong phân khúc đang tăng trưởng mạnh mẽ này. Cụ thể hơn, các đại lý phân phối xe máy Honda chính hãng đã ra thông báo bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe máy điện Honda UC3 trước thời điểm mở bán dự kiến.

Một số đại lý cũng cho biết rằng Honda UC3 dự kiến mở bán chính thức từ ngày 26/6. Cần lưu ý rằng Honda Việt Nam mới chỉ giới thiệu mẫu xe này từ hồi đầu tháng 1/2026 và chưa có thông báo hoặc xác nhận chính thức về thời điểm mở bán và giá bán của UC3.

Theo ghi nhận từ thị trường, Honda UC3 hiện được một số đại lý nhận cọc với hai phiên bản. Bản Tiêu chuẩn có giá tạm tính khoảng 58 đến 60 triệu đồng, trong khi bản Đặc biệt ở mức khoảng 59,4 đến 61,4 triệu đồng. Một số nguồn tin từ đại lý cho biết đây là mức giá sau ưu đãi; giá “gốc” được tư vấn là khoảng 80 đến 81,4 triệu đồng, tức khách hàng đặt sớm có thể được giảm khoảng 20 triệu đồng.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. Theo công bố của Honda Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt, có ba lựa chọn màu sắc, gồm xanh ngọc trai Tahiti, trắng ngọc trai và đen thiên thạch. Thiết kế của xe theo hướng tối giản với cụm đèn LED nằm ngang, màn hình TFT 5 inch, kết nối Honda RoadSync qua Bluetooth, hỗ trợ các tính năng như nghe gọi, dẫn đường và hiển thị thông tin từ điện thoại.

Ở giai đoạn đầu, Honda UC3 sẽ được sản xuất tại nhà máy Honda Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Song, Honda cũng có kế hoạch đưa mẫu xe này vào sản xuất tại Việt Nam trong năm 2026. Việc chuyển sang lắp ráp trong nước được xem là yếu tố có thể giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung và giá bán so với phương án nhập khẩu nguyên chiếc.

Điểm đáng chú ý của Honda UC3 là bộ pin LFP cố định, dung lượng 3,174 kWh. Theo Honda Việt Nam, đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN sử dụng pin LFP lắp cố định, đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136. Pin được đặt dưới sàn xe, giúp duy trì không gian cốp dưới yên 26 lít, đồng thời góp phần hạ trọng tâm xe.

Pin LFP thường được nhắc đến với ưu điểm về độ ổn định nhiệt, độ bền và mức an toàn cao hơn trong quá trình sử dụng. Trên UC3, bộ pin này kết hợp với hệ thống phanh tái sinh năng lượng, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WMTC.

Theo thông tin được công bố, Honda UC3 sử dụng chuẩn CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Bộ sạc 1.200 W đi kèm cho phép sạc từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, hoặc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ. Ưu điểm của chuẩn sạc này là hướng tới khả năng sạc nhanh, có thể sử dụng tại trạm sạc Honda Motor Charger Hub do Honda Việt Nam dự kiến vận hành từ tháng 6/2026. Theo Honda, hệ thống trạm sạc pin sẽ được triển khai tại các HEAD kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn.

Ngoài hệ truyền động điện, Honda UC3 còn có ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, đi kèm phanh kết hợp CBS và chế độ hỗ trợ lùi. Xe dùng mô-tơ điện đặt tại bánh sau, công suất tối đa 6,0 kW, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h.

Các trang bị này cho thấy UC3 được định vị cao hơn nhóm xe máy điện phổ thông, hướng tới người dùng đô thị có nhu cầu di chuyển hằng ngày, cần quãng đường sử dụng tương đối dài và quan tâm đến thương hiệu cũng như hệ thống dịch vụ sau bán hàng.

UC3 là mẫu xe đầu tiên của Honda sử dụng pin LFP gắn cố định với xe; các xe khác có thể tháo rời để đổi tại các trạm của hãng.

Với mức giá dự kiến sau ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, Honda UC3 có thể nằm ở nhóm xe máy điện tầm trung đến cận cao cấp tại Việt Nam. Một số đối thủ cạnh tranh được nhắc đến trong cùng khoảng giá hoặc cùng nhóm khách hàng gồm Dat Bike Quantum và các mẫu xe máy điện cao cấp của VinFast như Theon S.

Tuy nhiên, thị trường xe máy điện trong nước hiện có nhiều lựa chọn giá thấp hơn, khiến yếu tố giá, hạ tầng sạc và chính sách pin có thể là những điểm người mua cân nhắc khi UC3 chính thức bán ra.