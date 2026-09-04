HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xé lòng tâm sự của em gái sau gần 2 năm Từ Hy Viên qua đời

Minh Hồng
|

Dù Từ Hy Viên đã mất, cô vẫn hiện diện trong nhiều khía cạnh cuộc sống của người thân.

- Ảnh 1.

MC Từ Hy Đệ vừa trở thành gương mặt của tạp chí Vogue Taiwan tháng 9/2026, cũng như xuất hiện trong bài phỏng vấn độc quyền. Bộ ảnh này đặc biệt ý nghĩa vì Từ Hy Đệ là ngôi sao duy nhất xuất hiện trên trang bìa trên số báo "Kim Cửu" danh giá.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ MC đã thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình từ sau khi mất người chị gái Từ Hy Viên cho đến khi cô trở lại làm việc: "Tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để tôi trở lại. Mới chỉ khoảng 1 năm thôi. Trong lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc”. Tuy nhiên, cô quyết định đứng trước ống kính một lần nữa phần lớn là do sự động viên từ những người xung quanh. Không chỉ ekip sản xuất mà mẹ 2 chị em - bà Hoàng Xuân Mai cũng muốn cô vực dậy, ra ngoài đối mặt một cách dũng cảm thay vì ở nhà than khóc.

- Ảnh 2.

Từ Hy Đệ vừa trở thành gương mặt của tạp chí Vogue Taiwan tháng 9/2026, cũng như xuất hiện trong bài phỏng vấn độc quyền. Ảnh: Vogue

Nữ MC không ngừng bày tỏ nỗi nhớ thương da diết dành cho người chị gái quá cố Từ Hy Viên, tiết lộ rằng cô thường mơ thấy chị mình gần như mỗi đêm. Ngay cả trong giấc mơ, cuộc sống của họ cũng gần giống như trước đây - 2 chị em cùng nhau dẫn chương trình, làm việc, chụp ảnh hoặc tham dự các buổi tụ họp.

Tuy nhiên, không phải giấc mơ nào cũng hạnh phúc. Đôi khi mọi chuyện suôn sẻ, đôi khi không, đôi khi cô cảm thấy vui vẻ, đôi khi lại không. Từ Hy Đệ miêu tả những khoảnh khắc này là "giống như trước đây". Mặc dù cô không còn có thể gặp chị gái mình ngoài đời thực, nhưng trong giấc mơ, họ vẫn cùng nhau trải qua cuộc sống thường nhật.

Em gái Từ Hy Viên cũng thành thật chia sẻ về những lúc phải giấu kín nỗi buồn. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt 3 cô con gái, đôi khi cô vẫn lén khóc một mình trong phòng. Những lúc đó, các con gái đến an ủi mẹ bằng những cái ôm.

- Ảnh 3.

Từ Hy Đệ vẫn mơ thấy chị gái hầu như hàng ngày. Ảnh: Vogue

- Ảnh 4.

Trong giấc mơ, 2 chị em cùng nhau dẫn chương trình, làm việc, chụp ảnh hoặc tham dự các buổi tụ họp. Ảnh: X

Cuối buổi phỏng vấn, Từ Hy Đệ được hỏi rằng nếu bản thân năm 20 tuổi hỏi cô bây giờ ý nghĩa của việc trở thành người lớn là gì, cô sẽ trả lời như thế nào. Câu trả lời của cô ấy phản ánh đầy đủ 1 năm sóng gió vừa qua: “Trở thành người lớn không dễ dàng. Bạn phải đối mặt với nhiều thứ. Những sự kiện mà bạn nghĩ là xa vời có thể bất ngờ xảy ra. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận điều đó”.

Nữ MC khoe hình xăm tên viết tắt của chị gái Từ Hy Viên ở sau gáy. Dù cố diễn viên đã mất, cô vẫn hiện diện trong nhiều khía cạnh cuộc sống của người thân. Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 trong chuyến đi du lịch cùng gia đình đến Nhật Bản. Cô mắc cúm, rồi tiến triển nhanh thành viêm phổi. Từ Hy Đệ ở thời điểm đó bày tỏ sự thương tiếc, nói rằng: “Tôi rất hạnh phúc khi được sống với tư cách là em gái của chị gái mình trong kiếp này”.

- Ảnh 5.

Nữ MC khoe hình xăm tên viết tắt của chị gái Từ Hy Viên ở sau gáy. Ảnh: Vogue

Kể từ đó, liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn, drama xoay quanh chuyện phân chia khối tài sản của Từ Hy Viên, hay quyền nuôi dưỡng 2 con. Khi những tin đồn lan rộng, Từ Hy Đệ quyết định đích thân lên tiếng phản bác. Trên truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), cô phủ nhận chuyện đối xử tệ bạc, bỏ bê 2 con của chị gái, bác bỏ thông tin cho rằng gia đình cố tình không cho 2 bé tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm mẹ. .

Cô nói thêm: “Gia đình chúng tôi vẫn đang đau buồn, và thật vô cùng đau lòng khi thấy những thông tin sai lệch lan truyền cùng với nỗi mất mát của chúng tôi. Im lặng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận những tin đồn này là đúng. Tôi cảm thấy cần thiết phải làm rõ sự thật trước khi thông tin sai lệch được chấp nhận như một thực tế”. Cuối cùng, Từ Hy Đệ bác bỏ những đồn đoán về tranh chấp thừa kế liên quan đến người chị gái quá cố của mình. Cô nhấn mạnh: “Việc thừa kế sẽ được giải quyết theo pháp luật. Đây không phải là chuyện mà mọi người nên tranh giành”.

- Ảnh 6.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, gia đình xáo xào bởi hàng loạt drama tranh giành tài sản, quyền nuôi dưỡng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Vogue, Koreaboo

Hoa hậu giàu bậc nhất Việt Nam 38 chưa chồng con, đăng status dài 6 chữ
Tags

từ hy đệ

Từ Hy Viên

Vogue

diễn viên

đài loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại