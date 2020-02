Theo Reuters, cảnh sát truy đuổi người phụ nữ kể trên bằng xe hơi vì lao qua 2 trạm kiểm soát an ninh gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Người phụ nữ tên Hannah Roemhild, 30 tuổi, ban đầu thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh do hành xử thất thường và nhảy trên xe hơi ở khu nghỉ dưỡng The Breakers, Palm Beach.

Cảnh sát trưởng Ric Bradshaw cho biết Roemhild lái xe bỏ chạy với tốc độ hơn 110 km/giờ sau khi bị cảnh sát truy đuổi. Người này sau đó đón một phụ nữ khác trên đường đi.

Xe lao qua chốt gác gần dinh thự của Tổng thống Trump, cảnh sát truy đuổi tới cùng

Lực lượng an ninh buộc phải nổ súng vào chiếc xe khi nó vượt qua 2 trạm kiểm soát với tốc độ cao, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago lúc 11 giờ 38 phút hôm 31-1 (giờ địa phương).

"Chúng tôi không rõ liệu đó có phải là xe chứa bom hay định thực hiện một vụ lao xe vào đám đông hay không" – ông Bradshaw nói.

Trên trang Facebook được tin là của Roemhild, cô ta tự nhận mình là ca sĩ đến từ Middletown, bang Connecticut. Một bài đăng từ tháng 1-2017 cho thấy những người biểu tình là nữ giới đội mũ màu hồng, một người cầm tấm biển ghi dòng chữ "Không phải tổng thống của tôi", bên cạnh là bức ảnh chụp ông Trump.

Hiện Roemhild đang bị tạm giữ và có khả năng phải đối mặt với cáo buộc tấn công cảnh sát liên bang, tấn công một phó cảnh sát trưởng và nhiều cáo buộc liên quan đến an toàn giao thông khác vì lái xe qua trạm kiểm soát an ninh.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Florida tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng cử nhân viên tới hiện trường để hỗ trợ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trump không ở khu nghỉ dưỡng nhưng đến đó sau đó trong ngày.