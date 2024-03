'Xe lạ' Dongfeng Glory 560 xả kho giá chỉ còn 380 triệu đồng: SUV cùng cỡ với CR-V nhưng giá chỉ ngang xe hạng A tiêu chuẩn

Dongfeng Glory 560 giá chỉ còn từ 380 triệu đồng

Giới tư vấn bán hàng đang chào bán Dongfeng Glory 560 (DFSK Glory 560) với giá 380 triệu đồng, tức giảm 179 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán này chỉ ngang những mẫu xe hạng A phiên bản tiêu chuẩn như Hyundai Grand i10 1.2 MT (370 triệu đồng) dù Glory 560 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng C 7 chỗ, cùng kích thước với Honda CR-V và Mitsubishi Outlander.



Giá niêm yết Giá xả kho Chênh lệch DFSK Glory 560 559 triệu đồng 380 triệu đồng 179 triệu đồng

DFSK là tên viết tắt của Dongfeng Sokon. Thương hiệu này mới ra mắt tại triển lãm ô tô Gaikindo Indonesia (GIIAS) năm 2018 và gây tiếng vang nhờ giá rẻ. Năm 2021, hai mẫu xe Glory 560 và Glory 580 của DFSK được nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam, chủ yếu phân phối tại một số đại lý ở phía Bắc. Xe được giảm giá đợt này sản xuất cuối năm 2021.

Dongfeng Glory 560 có gì?

Theo công bố từ nhà sản xuất, Dongfeng Glory 560 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.515 x 1.815 x 1.735 (mm). Chiều dài trục cơ sở đạt 2.690 mm.

Ngoại thất của Glory 560 không có quá nhiều điểm nổi bật. Xe được trang bị đèn chiếu sáng projector, kết hợp cùng LED định vị ban ngày. Bộ mâm theo xe được sử dụng loại 5 chấu kép, kích thước 17 inch. Phần đuôi của Glory 560 khiến nhiều người liên tưởng tới Ford Explorer hay những mẫu xe nhà Land Rover.

Bước vào bên trong, nhiều người sẽ nhận thấy nội thất Glory 560 có nhiều nét tương đồng với Hyundai Tucson 2020. Ở thời điểm hiện tại, loạt trang bị bên trong Glory 560 vẫn được xem là đủ dùng với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím điều khiển, màn hình giải trí 8 inch, dàn âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 1 vùng,...

Dưới nắp ca-pô, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 1.5L cho công suất 150 mã lực và mô-men cực đại 220 Nm. Dongfeng Glory 560 sử dụng hệ dẫn động cầu trước trước và hộp số vô cấp CVT. Hệ thống an toàn với 2 túi khí phía trước, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử…

Nếu so với những mẫu SUV cỡ C đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, Glory 560 thua thiệt nhiều về mặt tiện nghi và công nghệ an toàn, đặc biệt là gói hỗ trợ nâng cao ADAS. Ngay cả các mẫu xe Trung Quốc khác như Beijing X7 hay Dongfeng T5 Evo cũng được nhiều người đánh giá cao về mặt thiết kế cũng như "hàm lượng" công nghệ.