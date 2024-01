Xế lạ Dongfeng Glory 580 xả kho giá 450 triệu: 7 chỗ, cùng cỡ CR-V, Outlander nhưng rẻ ngang xe hạng A

Giới tư vấn bán hàng đang chào bán DFSK Glory 580 với giá bán 450 triệu đồng, tức giảm 195 triệu đồng so với giá bán 645 triệu đồng thời điểm mới về Việt Nam. Giá bán này chỉ ngang một số mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT (455 triệu đồng) dù Glory 580 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng C 7 chỗ, cùng kích thước với Honda CR-V và Mitsubishi Outlander.

DFSK Glory 580 đang được giảm giá 195 triệu đồng.

DFSK là tên viết tắt của Dongfeng Sokon. Thương hiệu này mới ra mắt tại triển lãm ô tô Gaikindo Indonesia (GIIAS) năm 2018 và gây tiếng vang nhờ giá rẻ. Năm 2021, hai mẫu xe Glory 560 và Glory 580 của DFSK được nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam, chủ yếu phân phối tại một số đại lý ở phía Bắc. Xe được giảm giá đợt này sản xuất cuối năm 2021.

DFSK Glory 580 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 × 1.845 × 1.715 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm. Khoảng sáng gầm 200 mm. Phiên bản bán tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, 4 xy-lanh, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Glory 580 không tạo ấn tượng về thiết kế nhưng có nhiều trang bị tiện nghi. Ở ngoại thất, xe được trang bị đèn pha Projector LED, đèn hậu LED, mâm 18 inch màu xám khói cùng cùm phanh màu đỏ.

Khoang cabin có nhiều nét giống BMW. Chính giữa bảng táp lô là màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, kết hợp dàn âm thanh 6 loa. Vô lăng 3 chấu. Bảng đồng hồ sử dụng kết hợp 2 đồng hồ analog và màn hình đa thông tin ở chính giữa. Ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, còn ghế phụ chỉnh tay 4 hướng.

Một số trang bị, tính năng đáng chú ý khác có camera hành trình, ga tự động, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế thứ hai có cửa gió điều hòa riêng. Xe có 7 chỗ ngồi, bố trí dạng 5+2.

Về công nghệ an toàn, xe trang bị ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp, cảm biến sau, camera lùi và 4 túi khí. Nếu so với các mẫu SUV/CUV hạng C Nhật, Hàn, Glory 580 thua thiệt vì không có gói công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao ADAS.