SUV hạng C nhưng rẻ hơn nhiều mẫu xe hạng B

Vào tối ngày 28/01/2024, MG HS 2024 đã chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam. Đến nay mới chưa được 2 tháng mà mẫu xe này đã được đại lý giảm giá.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, MG HS đang được giảm giá cao nhất 49 triệu đồng tại một đại lý ở Hà Nội. Giá bản tiêu chuẩn sau giảm chỉ còn 650 triệu đồng.

Dù nằm trong phân khúc hạng C, giá sau giảm của MG HS chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn một số xe hạng B. Cụ thễ, Honda HR-V có giá khởi điểm từ 699 triệu đồng, hiện được đại lý giảm giá khoảng 30 triệu đồng còn 669 triệu. Hay Hyundai Creta bản cao cấp có giá giảm tại đại lý là khoảng 678 triệu đồng, vẫn cao hơn so với MG HS.

MG HS 2024 vừa về Việt Nam là bản nâng cấp, ngoài một vài điểm thay đổi ở ngoại thất như cụm đèn LED giao diện mới, lưới tản nhiệt lớn giống phong cách MG5, bộ mâm 18 inch 5 chấu kiểu mới thì những thiết kế và động cơ không đổi so với phiên bản cũ.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện

Từng vượt mặt doanh số CX-5, CR-V

Theo báo Tuổi trẻ, từ đầu năm 2020, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe MG HS bất ngờ vượt doanh số của Honda CR-V và Mazda CX-5 để trở thành mẫu crossover bán chạy nhất.

Đồng thời, mẫu xe này còn nhận được giải thưởng “Mẫu xe của năm 2023 tại thị trường Trung Đông” và “Mẫu xe Crossover cỡ trung tốt nhất” thuộc giải thưởng MECOTY – Trung Đông.

Lý giải cho điều này, có thể kể đến những yếu tố ăn khách như nhiều "đồ chơi", giá bán cạnh tranh hơn cùng thiết kế trẻ trung của MG HS. Ngoài ra trong năm 2020, Honda CR-V đang ở thời điểm chuyển giao từ phiên bản cũ lên phiên bản nâng cấp facelift mới, điều này khiến một lượng lớn khách hàng không ngần ngại lựa chọn MG HS thay cho bản cũ của CR-V.

Đẹp ngang cỡ CR-V mà giá chỉ hơn một nửa

Về giá bán: Honda CR-V có giá niêm yết 1.109 tỷ - 1.259 tỷ tùy từng phiên bản. MG HS với mức giá giảm còn 650 triệu thực sự là cái tên đáng gờm, cạnh tranh Mazda CX-5, Hyundai Tucson thậm chí cả Honda CR-V.

Về mặt xuất xứ, MG HS nhập khẩu từ Thái Lan, còn Honda CR-V là xe lắp ráp trong nước, riêng phiên bản hybrid được nhập khẩu từ Thái Lan.

Về mặt động cơ: MG HS sử dụng máy 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. CR-V sử dụng máy xăng 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu, mang đến khả năng chuyển số mượt mà, tăng tốc ấn tượng.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện

Về thiết kế

MG HS 2024 sở hữu thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.574 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm.

Ảnh: Xe hay

Honda CR-V 2024 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm), chiều dài cơ sở 2.701 mm.

Như vậy, 2 mẫu xe không có nhiều sự chênh lệch về mặt kích thước. Cả 2 đều sở hữu ngoại hình bắt mắt, nổi bật. Tuy nhiên, MG HS 2024 có phần hầm hố hơn với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn. Cụm đèn pha LED có giao diện mới, đèn báo rẽ đặt dọc ở khu vực cản dưới, mang đến một diện mạo thể thao táo bạo và hiện đại.

Nội thất của HS trang bị tiện nghi nổi bật như màn hình điện tử hoàn toàn sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch, âm thanh Bose, ghế phong cách thể thao, điều hoà tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Ảnh: Đời sống pháp luật

Nội thất Honda CR-V được đánh giá là hiện đại, nhiều tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Honda CR-V được lắp màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng, trong khi 2 bản thấp G và L lắp màn TFT 7 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 9 inch ở 3 bản cao và màn 7 inch trên bản G. So với phiên bản cũ, CR-V ở thế hệ mới sở hữu phong cách thanh lịch hơn và có phần sang trọng hơn.

Về mặt công nghệ an toàn

HS 2024 có những trang bị an toàn đáng chú ý như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí... Riêng phiên bản Luxury có thêm gói an toàn tiên tiến, có thể kể đến như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn.

CR-V thế hệ mới được hãng xe Nhât trang bị hệ thống Honda Sensing, gồm đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch. Ngoài ra, còn có: Điều khiển hành trình thích ứng, camera 360 trên 2 bản cao nhất, cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ. Đây là gói công nghệ hiện đại, nổi bật hàng đầu trong phân khúc, giúp người dùng yên tâm vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.