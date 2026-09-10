Xe khách va chạm xe máy, 2 nam sinh ở Phú Thọ tử vong: Danh tính nạn nhân

2 nạn nhân đang là học sinh lớp 10 và lớp 11 tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Mai Châu.

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 9/9, tại Km121+920/QL6, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 nam sinh tử vong tại chỗ.

Báo Xây dựng thông tin, theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, chiếc ô tô khách mang BKS 26B-000.88 lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến Km121+920/QL6, ô tô bất ngờ vượt xe lấn làn đường rồi đâm vào xe máy BKS 23AB-016.41 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nam sinh tử vong. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, 2 nạn nhân tử vong được xác định là Hà Văn V. và Lý Quang N., cùng trú xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. 2 nạn nhân đang là học sinh lớp 10 và lớp 11 tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Mai Châu.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.