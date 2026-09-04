Nam thanh niên 30 tuổi bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể sau 2 ngày

Thông tin khiến dư luận vô cùng đau xót.

Liên quan đến sự việc anh Q.T.Đ. (30 tuổi, ở TP.HCM) bị nước cuốn trôi trong lúc cùng bạn tắm tại thác Khâu Làn (xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang), báo Quân đội Nhân dân cho biết, nguồn tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã tìm thấy thi thể anh Đ. vào khoảng 14 giờ ngày 3/9, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực hiện trường, thi thể bị quấn trong hang đá sâu khoảng 6m. Do thác cao, nước chảy xiết, nước sâu, địa hình vách đá hiểm trở, trơn trượt nên quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh Đ. cho chính quyền địa phương và gia đình để tổ chức mai táng.

Hiện trường nơi nam thanh niên gặp nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, vào tối ngày 1/9, anh Đ. cùng một người bạn xuống tắm tại khu vực thác Khâu Làn thì không may bị đuối nước, cuốn vào khu vực hang dưới chân thác.

Các lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận tin báo đã triển khai cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Báo Dân trí thông tin, nạn nhân sống và làm việc tại TP.HCM. Dịp nghỉ lễ 2/9, anh Đ. cùng một người bạn tới Tuyên Quang du lịch. Trong những ngày đi du lịch, nam thanh niên vẫn thường xuyên gửi ảnh về cho gia đình.



