Vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rạng sáng 17/7 khiến lái xe khách tử vong, 5 người khác bị thương.

Hồi 2h5 ngày 17/7, Công an xã Châu Quế nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km169+30 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), thuộc địa phận thôn Hạ Lý, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Quế đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với tổ Cảnh sát giao thông số 5 Cục C08 và đơn vị quản lý tuyến cao tốc tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ va chạm khiến tài xế lái xe khách tử vong, 5 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách BKS 88B-011.65 do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại Mang Hạ, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lào Cai và xe ô tô tải BKS 29H-353.45 do anh Vũ Tuấn Du (SN 1985, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả, lái xe ô tô khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong, 3 hành khách trên xe ô tô khách và lái xe, vợ của lái xe ô tô tải bị thương, được đưa đến cơ sở y tế điều trị, hai phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm vào phía sau xe ô tô tải đang di chuyển cùng chiều.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.