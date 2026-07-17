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Ô tô khách mất lái khi di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Thanh Hà
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Rạng sáng 17/7, ô tô khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua địa phận Hà Nội) bất ngờ lao ra khỏi cao tốc xuống đường gom. Vụ việc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào gần 1h cùng ngày tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Chương Dương, TP Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô khách BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc ra đường gom.

Vụ việc khiến xe khách lật nghiêng, hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Tiếp tục cập nhật)

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