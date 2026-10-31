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Xe khách giường nằm đấu đầu ô tô con ở Lào Cai, 2 người bị thương

Viên Minh
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Sau cú đâm trực diện ô tô con trên Quốc lộ 32 (Lào Cai), xe khách giường nằm hư hỏng nặng, tài xế xe khách và một người khác bị thương.

Sáng 31/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Hà Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và ô tô con, khiến 2 người bị thương.

Khoảng 20h25 ngày 30/10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17F-002.40 do ông Đỗ Xuân Sinh (SN 1971, trú tại thôn Nam, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, đi theo hướng từ xã Văn Chấn đến xã Cát Thịnh.

Khi đi đến Km179+850 trên Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, xe khách đâm trực diện với ô tô con biển kiểm soát 21A-290.18 đang đi theo chiều ngược lại. Ô tô con do ông Phạm Minh Đức (SN 1983, trú tại tổ dân phố số 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến xe khách giường nằm và ô tô con hư hỏng nặng.

Cú va chạm khiến tài xế xe khách Đỗ Xuân Sinh và anh Ma Minh Khôi bị thương. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản ban đầu được ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận trên phương tiện biến dạng sau cú đâm trực diện.

Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô. Vị trí va chạm nằm trên đoạn đường vòng cua trái theo hướng từ Cát Thịnh đi Thượng Bằng La.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế Phạm Minh Đức vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Tài xế Đỗ Xuân Sinh chưa thể kiểm tra do đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

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