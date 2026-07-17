Xe ga điện Keeway Hypevolt-R trình làng: Công nghệ ADAS như ô tô, bứt tốc xé gió, đe nẹt Honda SH bằng mức giá ngỡ ngàng

Sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS tối tân vốn chỉ xuất hiện trên ô tô, đi kèm khả năng tăng tốc từ 0-40 km/h chỉ trong 2,3 giây, mẫu xe ga điện hiệu suất cao Keeway Hypevolt-R vừa ra mắt hứa hẹn sẽ định nghĩa lại cuộc chơi xe xanh hai bánh.

Thị trường xe hai bánh chạy điện tại khu vực Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi thương hiệu Keeway chính thức cho ra mắt "quái thú" xe ga điện hiệu suất cao mang tên Keeway Hypevolt-R. Với mức giá mở bán đợt đầu cực kỳ cạnh tranh là 1,99 lakh Rs (tương đương khoảng 54 triệu đồng), tân binh này ngay lập tức phả hơi nóng lên các dòng xe tay ga cao cấp truyền thống lẫn các đối thủ xe điện sừng sỏ nhờ một danh sách trang bị công nghệ "vô tiền khoáng hậu" trong phân khúc tầm trung.

Kiểu dáng Bobber độc lạ không có sàn phẳng mà có sống khung ở giữa, đầu xe giản lược ghi-đông trần, đuôi xe vuốt ngắn đi kèm chắn bùn ôm bánh thể thao.

Thiết kế phá cách - kẻ thách thức những giới hạn thông thường

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Keeway Hypevolt-R đã chứng minh mình không phải là một chiếc xe tay ga đô thị nhàm chán. Rũ bỏ thiết kế sàn để chân phẳng truyền thống, mẫu xe này sở hữu phần sống khung nhô cao ở giữa giống như những dòng xe underbone thể thao, mang lại tư thế lái ôm khít và vững chãi hơn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Phần đầu xe được lược giản tối đa với ghi-đông trần cá tính, cụm đèn pha LED đặt dọc sắc sảo nằm gọn trên mặt nạ trước. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở phần đuôi xe được vuốt ngắn táo bạo theo phong cách của những chiếc mô tô phân khối lớn dáng Bobber, kết hợp cùng chắn bùn dạng ôm sát bánh sau (tyre hugger) cực kỳ cơ bắp. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa tính khí động học mà còn biến Hypevolt-R trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên phố.

Trang bị 2 pin tháo rời tổng dung lượng 5 kWh cho tầm hoạt động 180 km, sạc nhanh 3 tiếng đạt 80%. Động cơ mạnh 12 kW (16 mã lực) cho tốc độ tối đa 115 km/h và tăng tốc cực nhanh 0-40 km/h trong 2,3 giây.

Sức mạnh "xé gió" và công nghệ pin tháo rời tiện lợi

Nằm bên trong bộ khung sườn thể thao là khối động cơ điện có công suất cực đại lên tới 12 kW (tương đương 16 mã lực) - một con số đáng nể đối với một mẫu xe ga điện cỡ nhỏ. Sức mạnh này cho phép Keeway Hypevolt-R đạt vận tốc tối đa lên tới 115 km/h và chỉ mất vỏn vẹn 2,3 giây để bứt tốc từ 0 lên 40 km/h, mang lại trải nghiệm phấn khích không hề thua kém các dòng xe côn tay thể thao cỡ nhỏ.

Cung cấp năng lượng cho xe là hệ thống hai viên pin có thể tháo rời linh hoạt với tổng dung lượng 5 kWh. Hệ thống pin này cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 180 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn kiểm định IDC. Điểm cộng lớn dành cho những cư dân sống tại các căn hộ chung cư cao tầng là khả năng tháo rời pin đem lên nhà sạc một cách dễ dàng, với thời gian sạc cực nhanh từ 0% lên 80% chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ.

Sở hữu loạt tính năng cao cấp như màn hình TFT 5 inch có bản đồ, phanh ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo TCS, camera lùi cảnh báo điểm mù và các tính năng hỗ trợ lái ADAS cao cấp.

Đột phá công nghệ: Khi xe hai bánh sở hữu tính năng ADAS như ô tô

Không chỉ mạnh mẽ, Keeway Hypevolt-R còn thiết lập một chuẩn mực mới về an toàn và tiện nghi trên xe máy khi sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Xe được trang bị camera lùi tích hợp hệ thống cảnh báo điểm mù, giúp người lái dễ dàng phát hiện các phương tiện tiếp cận từ phía sau một cách trực quan nhất.

Màn hình màu TFT 5 inch: Hỗ trợ kết nối Bluetooth thông minh, cho phép phản chiếu trực tiếp bản đồ dẫn đường từ điện thoại lên bảng đồng hồ của xe.

Hệ thống an toàn chủ động: Phanh đĩa tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiên tiến, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS chống trượt bánh và khóa thông minh Keyless Go.

Hỗ trợ vận hành tối đa: Tích hợp tính năng kiểm soát hành trình thông minh (Cruise Control), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo an toàn và chế độ lùi xe (Reverse Mode) tiện lợi khi xoay xở trong không gian hẹp.

Cơ hội nào cho Keeway Hypevolt-R nếu về Việt Nam?

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng chuyển dịch sang xe điện thông minh đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự dẫn dắt của các thương hiệu nội địa và nhập khẩu. Nếu được đưa về nước theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc, mức giá của Keeway Hypevolt-R dự kiến sẽ rơi vào khoảng 80 đến 90 triệu đồng sau thuế phí.

Đây là tầm giá tương đương với dòng xe ga cao cấp chạy xăng quốc dân Honda SH 125i hoặc các mẫu xe ga điện cao cấp hiện có trên thị trường. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mẫu xe này tại Việt Nam chính là thiết kế độc lạ không đụng hàng, khả năng sạc pin cơ động tại nhà mà không phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc công cộng, và đặc biệt là gói công nghệ an toàn ADAS cùng phanh ABS hai kênh vượt trội - những trang bị vốn vẫn còn khá xa xỉ trên các dòng xe máy phổ thông tại nước ta.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của mẫu xe này sẽ là việc xây dựng lòng tin thương hiệu và hệ thống phân phối, bảo dưỡng rộng khắp để người dùng an tâm xuống tiền. Dẫu vậy, đối với những khách hàng trẻ tuổi, đam mê công nghệ và muốn sở hữu một mẫu xe xanh cá tính, mạnh mẽ để khẳng định chất riêng, Keeway Hypevolt-R chắc chắn là một cái tên vô cùng đáng giá để chờ đợi.