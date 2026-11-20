Một báo cáo mới tại Úc vừa chỉ ra mẫu xe nào thực sự giúp người dùng tiết kiệm tiền nhất trong suốt quá trình sở hữu, và kết quả không hoàn toàn nghiêng về phía có giá bán rẻ nhất.

Trước áp lực giá xăng tăng cao, ngày càng nhiều người tiêu dùng Úc chuyển sang mua xe hybrid và xe điện. Theo Drive, hơn một nửa (51,2%) số xe mới bán ra tại Úc trong tháng 10/2026 là xe có động cơ điện hóa, bao gồm xe hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện. Nhưng liệu nhóm xe này có thực sự tiết kiệm hơn khi sử dụng hàng ngày?

Câu trả lời là có, nhưng...

Một báo cáo mới của Hiệp hội Ô tô Hoàng gia Queensland (RACQ) đã phân tích 85 mẫu xe bán chạy nhất tại Úc thuộc nhiều phân khúc khác nhau, tính toán các khoản chi phí sở hữu gồm giá mua, phí đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, chi phí nhiên liệu/điện và khoản vay trả góp 5 năm, để ước tính tổng chi phí thực tế người dùng phải bỏ ra. Số liệu tính theo hình thức vay trả góp thông thường trong 5 năm với quãng đường 150.000 km, không bao gồm hình thức thuê xe theo lương.

Kết quả cho thấy xe hybrid và xe điện gần như chiếm ưu thế ở hầu hết các phân khúc được khảo sát, từ xe cỡ nhỏ, SUV cỡ trung, cỡ lớn cho đến sedan cỡ trung. Trong nhiều phân khúc, quá nửa số xe tiết kiệm nhất là xe hybrid, plug-in hybrid hoặc xe điện dưới một hình thức nào đó, dù giá bán ban đầu của các mẫu xe này không hẳn là thấp nhất trong phân khúc.

Nói cách khác, một chiếc xe chạy xăng hoặc dầu truyền thống có thể có giá mua ban đầu thấp hơn, nhưng lại tốn nhiều chi phí nhiên liệu hơn trong suốt quá trình sử dụng. Ngược lại, xe hybrid hay xe điện dù giá mua không hẳn rẻ nhất phân khúc, nhưng nhờ chi phí nhiên liệu hoặc sạc điện thấp hơn đáng kể mỗi tháng, nên tổng chi phí sở hữu sau cùng vẫn thấp hơn xe chạy xăng, dầu khi tính trên cùng quãng đường sử dụng. Về lâu dài, khoản chênh lệch chi phí vận hành này cộng dồn qua 5 năm sử dụng tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong tổng chi phí sở hữu, dù chi phí bảo dưỡng định kỳ hay bảo hiểm giữa xe hybrid, xe điện và xe chạy xăng, dầu không chênh lệch quá nhiều.

Một vài cái tên được trang Drive dẫn ra làm ví dụ cho thấy rõ xu hướng này. Ở phân khúc xe cỡ nhỏ, BYD Atto 1 thuần điện là mẫu xe có chi phí sở hữu thấp nhất tại bang Queensland, trong khi Toyota Corolla Ascent Sport bản hybrid cũng là một lựa chọn tiết kiệm đáng chú ý ở nhóm sedan cỡ nhỏ.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, phân khúc bán chạy nhất tại Úc, BYD Sealion 5 là mẫu xe hybrid tiết kiệm nhất, với chi phí sở hữu hàng năm thấp hơn khoảng 8% so với GWM Haval H6 Lux, mẫu xe chạy xăng đắt nhất trong top 5 phân khúc này theo RACQ.

Chênh lệch còn rõ hơn ở phân khúc sedan cỡ trung, nơi BYD Seal 6 Essential bản plug-in hybrid có chi phí hàng năm thấp hơn khoảng 14% so với Toyota Camry bản hybrid, và thấp hơn tới khoảng 23% so với chính một mẫu xe điện khác trong cùng dòng là BYD Seal 6 bản Premium.

Ngay cả ở phân khúc SUV cỡ lớn, nơi các mẫu xe chạy xăng truyền thống như Isuzu MU-X hay Ford Everest vẫn rất phổ biến tại Úc, một mẫu xe hybrid dạng plug-in hybrid như BYD Sealion 8 vẫn được RACQ xếp vào nhóm tiết kiệm nhất. Điều này cho thấy xu hướng xe hybrid và xe điện hóa chiếm ưu thế về chi phí sở hữu không chỉ giới hạn ở các mẫu xe cỡ nhỏ, mà đã lan sang cả những phân khúc xe gia đình cỡ lớn vốn trước nay do xe chạy xăng, dầu thống trị.

Chỉ tiết kiệm nhất khi đi phố

Dù tiết kiệm nhiên liệu hơn xe xăng hoặc dầu truyền thống, mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của xe hybrid còn phụ thuộc vào thói quen lái xe. Xe hybrid dùng hệ thống phanh tái sinh năng lượng, tạo ra điện khi xe giảm tốc. Khi tài xế nhả chân ga, pin xe bắt đầu được sạc lại và nguồn điện này sau đó được dùng để hỗ trợ vận hành xe.

Hệ thống này phát huy hiệu quả khi xe hybrid chạy trong đô thị, nơi xe thường xuyên dừng và khởi hành liên tục, nhưng theo ông James Ward, Giám đốc nội dung của Drive, hệ thống lại kém hiệu quả hơn khi chạy đường dài.

"Khi chạy đường cao tốc liên tục, xe không có nhiều cơ hội thu hồi năng lượng từ pin để hỗ trợ động cơ điện, nên hiệu quả tiết kiệm sẽ không rõ rệt như khi chạy trong phố", ông Ward từng chia sẻ với Drive hồi tháng 9/2026.

Nói cách khác, một người chủ yếu chạy xe trong thành phố sẽ thấy rõ mức tiết kiệm từ xe hybrid hoặc xe điện, trong khi người thường xuyên chạy đường trường có thể không nhận thấy sự khác biệt lớn như kỳ vọng, dù vẫn còn lợi thế từ giá điện hoặc giá nhiên liệu tiêu thụ thấp hơn.