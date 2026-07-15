Xe điện Trung Quốc “rơi động cơ” khi đang chạy gây tranh cãi

Chiếc SUV điện BYD Tang gặp sự cố ở khu vực ngập lụt với một bộ phận kim loại lớn bị tách khỏi gầm xe. Nhiều người cho đây là cụm mô-tơ điện truyền phía sau của xe.

Vụ việc gây tranh cãi được cho là xảy ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Video ghi lại cảnh chiếc BYD Tang mắc kẹt giữa dòng nước ngập trong tình trạng bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Đáng chú ý, phía sau xe xuất hiện một bộ phận cơ khí bị rơi ra, vẫn còn dây nối với gầm xe. Bộ phần này đôi lúc còn tự giật lên như đang được truyền lực.

Video chiếc BYD Tang được cho là bị rơi mô-tơ điện đang gây tranh cãi ở Trung Quốc. Nguồn: Carnewschina/Rushlane

Theo Carnewschina , hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, nhiều người cho rằng bộ phận bị tách rời đó là cụm động cơ điện (mô-tơ điện) phía sau của xe.

Tuy nhiên, đến nay BYD vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc cũng như chưa xác nhận bộ phận bị tách rời là chi tiết nào.

Ngoài ra, video cũng không ghi lại tình trạng chiếc xe trước khi xảy ra sự cố, cũng như không cho biết diễn biến dẫn đến hư hỏng, khiến nguyên nhân vụ việc vẫn chưa thể làm rõ.

Hiện vụ việc tại Thẩm Dương vẫn thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Cho đến khi BYD hoặc cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra, mọi nhận định về việc chiếc BYD Tang bị rơi mô-tơ điện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Theo giới chuyên gia, áp lực thủy động học cao khi lội qua vùng nước sâu có thể làm bung các tấm bảo vệ gầm xe cũng như các điểm nối, giá đỡ linh kiện. Ảnh: Carnewschina

Mẫu BYD Tang hiện cũng đang được bán tại Việt Nam với tên gọi khác là Sealion 8. Xe thuộc phân khúc SUV điện cỡ D, giá bán từ 1,569 tỷ đồng.

Sự việc tại Thẩm Dương diễn ra không lâu sau khi BYD lên tiếng khuyến cáo người dùng không nên hiểu nhầm về khả năng chống nước của xe, từ đó bất chấp lái xe qua các khu vực ngập sâu.

Trước đó, lãnh đạo BYD cho biết khả năng chống nước của pin Blade được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp, không phải biện pháp bảo vệ tuyệt đối để khuyến khích người dùng lái xe qua vùng ngập.

Theo vị này, bộ pin đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và IP68, đồng nghĩa có khả năng chống nước xâm nhập trong những điều kiện thử nghiệm nhất định. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nên được hiểu là sự cho phép để chủ động đưa xe vào khu vực ngập sâu.

BYD khuyến cáo người dùng nên tránh đi vào các đoạn đường ngập nước nếu có thể, bởi nước sâu vẫn có thể gây hư hỏng thân xe, các bộ phận dưới gầm và nhiều hệ thống khác, ngay cả khi bộ pin và hệ thống điện áp cao vẫn được bảo vệ.