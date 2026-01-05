Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến đạt 24 triệu chiếc trong năm 2026

Tờ Financial Times (FT) cho hay doanh số bán xe điện được dự báo sẽ có mức tăng trưởng hàng năm chậm nhất kể từ đại dịch năm 2020, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi rời xa động cơ đốt trong đang phải đối mặt với những rào cản mới.

Sụt giảm

Theo công ty nghiên cứu Benchmark Mineral Intelligence, bối cảnh nhu cầu vốn từng rất nóng tại Trung Quốc thì nay hạ nhiệt, đi kèm tăng trưởng yếu hơn ở châu Âu và sự sụt giảm tại thị trường Mỹ sẽ khiến doanh số xe điện chỉ tăng 13% lên mức 24 triệu chiếc vào năm 2026, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng ước tính 22% của năm ngoái.

Đồng quan điểm, tờ FT cho hay các giám đốc điều hành và giới phân tích nhận định rằng việc chính quyền Trump loại bỏ các ưu đãi thuế cho xe điện, việc EU nới lỏng lệnh cấm xe chạy xăng (vốn dự kiến có hiệu lực vào năm 2035) và sự chậm lại trong tốc độ tăng trưởng "chóng mặt" của Trung Quốc sẽ định hình vận mệnh của ngành công nghiệp này trong năm nay.

Triển vọng có phần khiêm tốn này xuất hiện sau nhiều năm bùng nổ nhu cầu do Trung Quốc dẫn đầu, giai đoạn từng được cho là điềm báo cho sự kết thúc nhanh chóng của xe chạy xăng, vốn đã tạo ra lợi nhuận cho ngành ô tô trong hơn một thế kỷ qua.

Ông Mark Wakefield, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn AlixPartners, cho biết: "Chúng ta đang gặp những cơn gió ngược tại Trung Quốc, nơi từng là động cơ tăng trưởng, và có khả năng các quy định cấm xe xăng tại châu Âu sẽ còn tiếp tục được nới lỏng hơn nữa, gây ảnh hưởng đến thị trường."

Theo Benchmark, doanh số bán hàng tại Mỹ sẽ giảm mạnh 29% xuống còn 1,1 triệu xe trong năm nay sau khi đạt mức kỷ lục 1,5 triệu xe vào năm 2025. Tại Châu Âu, doanh số dự kiến tăng 14% lên 4,9 triệu chiếc, thấp hơn tăng trưởng ước tính 33% trong năm 2025.

Tại Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, doanh số được kỳ vọng đạt 15,5 triệu chiếc, tăng từ mức 13,3 triệu chiếc của năm 2025. Dự báo này bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV).

Mặc dù vẫn duy trì ở mức hai con số, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến tại Trung Quốc vẫn thấp hơn so với giai đoạn 5 năm tính đến 2025, thời điểm doanh số (bao gồm cả xe lai sạc điện) đã tăng vọt từ khoảng 1,1 triệu lên hơn 13 triệu chiếc.

Năm ngoái, các nhà sản xuất Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, đã giúp thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước và tại châu Âu thông qua việc tung ra các mẫu xe giá rẻ hơn, cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe lâu đời của châu Âu và Mỹ.

Theo số liệu công bố tuần này, BYD đã thay thế Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào năm 2025, khi tập đoàn Trung Quốc này lấn sân mạnh mẽ sang châu Âu và các thị trường hải ngoại khác.

Chuyển dịch sang xe Hybrid

Trong năm nay, các giám đốc điều hành kỳ vọng doanh số bán xe Hybrid và xe lai sạc điện (PHEV) sẽ tiếp tục tăng. Những dòng xe này ngày càng trở nên phổ biến khi cơ sở hạ tầng sạc điện không đầy đủ đang khiến người tiêu dùng e ngại mua xe thuần điện.

Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, nhận định: "Cả hai thị trường (Mỹ và Châu Âu) đang nhận ra rằng việc điện hóa một phần cũng thú vị và tiềm năng như điện hóa hoàn toàn."

Minh chứng cho sự xáo trộn tại thị trường Mỹ là báo cáo vào tháng trước của Ford đã tiết lộ khoản lỗ 19,5 tỷ USD sau khi hủy bỏ một loạt mẫu xe điện, bao gồm cả mẫu xe tải thuần điện chủ lực F-150, để tập trung vào các dòng xe Hybrid và xe động cơ đốt trong có lợi nhuận cao hơn. Ông Farley cho biết thị phần của xe điện trong thị trường xe mới tại Mỹ có thể giảm từ khoảng 10% năm ngoái xuống còn 5% trong ngắn hạn.

Trái ngược với Mỹ, hầu hết các giám đốc điều hành kỳ vọng thị trường Trung Quốc vẫn sẽ mở rộng trong năm 2026 nhưng với tốc độ chậm hơn những năm gần đây, từng là thời điểm Bắc Kinh hỗ trợ ngành công nghiệp xe điện bằng các khoản trợ cấp và ưu đãi thuế hào phóng nhằm biến nó thành "nhà vô địch" toàn cầu.

Ngân hàng UBS dự báo doanh số tại Trung Quốc (bao gồm cả xe thuần điện và xe lai sạc điện) sẽ tăng 8% trong năm nay. Mặc dù Bắc Kinh đã cắt giảm các hỗ trợ cho ngành, nhưng tuần này chính phủ đã gia hạn chính sách trợ cấp đổi xe cũ lấy xe mới (bao gồm giảm giá cho xe điện) sang năm thứ ba.

Doanh số bán hàng tại Trung Quốc vẫn có thể hưởng lợi từ các biện pháp kích cầu rộng rãi hơn nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cũng như việc chính quyền địa phương đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc.

Các giám đốc điều hành cho rằng triển vọng của một năm khó khăn đồng nghĩa với việc các hãng xe phải tiếp tục thích nghi và điều chỉnh danh mục sản phẩm trong quá trình chuyển đổi từ động cơ xăng.

Ông Markus Haupt, giám đốc điều hành của Seat-Cupra (thương hiệu thuộc sở hữu của Volkswagen), cho biết tập đoàn cần giữ cho danh mục sản phẩm linh hoạt trong quá trình chuyển đổi, nhưng ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tin tin rằng tương lai thuộc về xe điện."

*Nguồn: FT